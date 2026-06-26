Tito Paz confirma pré-candidatura a deputado federal pelo PDT e reforça compromisso com servidores e segurança pública

O policial civil, bacharel em Direito e líder sindical Tito Paz confirmou ao Portal Via Rondônia sua pré-candidatura a deputado federal pelo PDT nas eleições de 2026.

Com uma trajetória consolidada na defesa dos direitos dos trabalhadores do setor público e da iniciativa privada, Tito afirma que pretende levar sua experiência sindical e profissional para a Câmara dos Deputados.

Entre as principais bandeiras do pré-candidato está a defesa dos servidores públicos de Rondônia, especialmente no que diz respeito à transposição para o quadro federal dos servidores contratados até 1991, por meio da PEC 047/2023. Tito também defende a inclusão dos policiais civis contratados até 1994 na mesma proposta, além da preservação e ampliação dos direitos dos servidores municipais, estaduais e federais.

Com forte atuação no movimento sindical, Tito Paz foi fundador e primeiro presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Rondônia. Atualmente, preside a Federação dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia e acumula uma trajetória de destaque no cenário nacional, tendo integrado por oito anos a diretoria da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB).

Segundo Tito, a decisão de disputar uma vaga na Câmara Federal surge da necessidade de fortalecer a representação de Rondônia em Brasília e garantir maior alinhamento com as demandas da população, especialmente dos trabalhadores.

Na área da segurança pública, o pré-candidato defende a implantação da Carreira Única para as polícias civis em todo o país. A proposta prevê que o cargo de delegado de polícia seja alcançado por meio da promoção de investigadores e escrivães ao longo da carreira, substituindo o modelo atual baseado em concurso público específico.

Para Tito Paz, essa mudança representa uma forma de valorizar os profissionais que já atuam na atividade policial, reconhecendo a experiência e a dedicação adquiridas ao longo dos anos de serviço.

Com o aval do presidente estadual do PDT, Acir Gurgacz, a pré-candidatura fortalece a estratégia da legenda para as eleições de 2026. Nos bastidores, Tito é apontado como um dos nomes promissores do partido para ampliar a representatividade de Rondônia na Câmara Federal.

Além de defender sua candidatura, Tito também destaca a importância da pré-campanha de Acir Gurgacz ao Senado Federal, entendendo que a presença de lideranças experientes em Brasília pode contribuir diretamente para o fortalecimento das pautas de interesse do estado.

A pré-candidatura marca um novo momento na trajetória de Tito Paz, que busca transformar sua experiência no sindicalismo e na segurança pública em propostas concretas para o fortalecimento do serviço público, valorização dos trabalhadores e desenvolvimento de Rondônia.