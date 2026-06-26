Veja resultado da operação contra facção criminosa que mobilizou 131 policiais em Vilhena e região

Uma força-tarefa integrada de combate às facções criminosas deflagrou, na manhã desta sexta-feira (26), a Operação ANTÍPODA, mobilizando 131 agentes de segurança pública para o cumprimento de mandados judiciais nos municípios de Vilhena, Pimenteiras do Oeste e Rolim de Moura.

Conforme informado pela Assessoria da Polícia Militar e apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a operação foi coordenada pela Força-Tarefa de Combate às Facções Criminosas de Vilhena, reunindo equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica (Politec) e outros órgãos de segurança.

O objetivo foi cumprir medidas cautelares de busca e apreensão no âmbito de investigações relacionadas à atuação de organizações criminosas na região sul do Estado.

O nome da operação faz referência aos pontos geograficamente opostos da Terra e simboliza, segundo as forças de segurança, a resposta do Estado ao avanço de uma facção criminosa originária da região Sudeste do país.

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, sendo 11 em Vilhena, um em Pimenteiras do Oeste e um em Rolim de Moura. As diligências tinham como finalidade reunir provas, apreender materiais de interesse das investigações e enfraquecer a estrutura logística dos grupos criminosos investigados.

Durante a operação, quatro pessoas foram presas, sendo uma em cumprimento de mandado de prisão. Um suspeito, identificado como Erval Lopes Moura, conhecido como “Peteco”, morreu durante a ação. Não houve registro de policiais ou suspeitos feridos.

As equipes também apreenderam cinco armas de fogo — dois revólveres calibre .38, uma pistola Beretta calibre .380, uma pistola calibre .380 e uma pistola 38 TCP — além de 78 munições de diversos calibres, 22 gramas de maconha, 49,3 gramas de cocaína, 23 aparelhos celulares, um veículo, um tablet, um notebook, um pendrive e outros materiais que serão analisados no decorrer das investigações.

Outro resultado considerado relevante pelas forças de segurança foi a prisão de Patrick Andrade de Lucas, um dos alvos da Operação ANTÍPODA. Ele foi localizado e capturado em Florianópolis (SC) e é investigado por envolvimento em um sequestro ocorrido em Vilhena, caso que ganhou grande repercussão após a divulgação de imagens nas redes sociais.

Segundo a força-tarefa, todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Técnico-Científica (Politec) para perícia, enquanto os procedimentos policiais foram formalizados para adoção das medidas judiciais cabíveis.

A operação contou com a participação de 53 policiais civis de diversas unidades especializadas e regionais, 75 policiais militares de batalhões operacionais e especializados, além de três peritos criminais da Politec.

De acordo com as forças de segurança, os resultados representam um importante avanço no combate às organizações criminosas que atuam na região e reforçam a integração entre os órgãos de segurança pública.

As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil, que não descarta novas fases da Operação ANTÍPODA.

>>>Vídeo saída da operação: