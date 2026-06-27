“Dinheiro público não pode parar na porta da associação”, diz Bruno Bolsonaro Scheid ao criticar programas para pequenos produtores

Em vídeo nas redes sociais, pré-candidato ao Senado afirma que políticas voltadas à agricultura familiar precisam gerar resultados dentro da propriedade rural e cobra mais eficiência na aplicação dos recursos públicos

O produtor rural e pré-candidato ao Senado pelo PL, Bruno Bolsonaro Scheid, fez críticas à forma como parte dos programas de apoio à agricultura familiar é executada em Rondônia.

Em vídeo publicado no Instagram, ele afirmou que muitas iniciativas acabam desperdiçando recursos públicos ao não garantir que insumos distribuídos pelo Estado cheguem, de fato, às propriedades dos pequenos produtores.

Segundo Scheid, um dos principais problemas está na logística adotada por programas que entregam calcário, mudas e outros insumos apenas nas sedes das associações rurais, deixando sob responsabilidade dos próprios agricultores o transporte e a utilização do material.

“Sou contrário a alguns programas existentes há muito tempo no estado de Rondônia que carregam calcário e derramam na porta da associação. Depois, o presidente daquela associação tem que se virar para fazer esse calcário chegar dentro da pequena propriedade” , afirmou.

Para o pré-candidato ao Senado, esse modelo ignora a realidade financeira de milhares de agricultores familiares, que muitas vezes não possuem máquinas, veículos ou recursos para transportar e aplicar os insumos recebidos.

“Tudo isso tem custo. O Estado projeta mal, gasta mal o dinheiro público para a agricultura familiar” , criticou.

Durante a gravação, Bruno Bolsonaro Scheid defendeu uma atuação mais efetiva do poder público, levando assistência diretamente às propriedades rurais. Segundo ele, o pequeno produtor precisa de políticas públicas que resolvam problemas concretos, e não apenas de ações com impacto visual ou institucional.

“O pequeno produtor tem que ter o Estado dentro da propriedade, porteira adentro” , declarou.

O pré-candidato ressaltou que sua defesa não é de um assistencialismo sem resultados, mas de investimentos capazes de aumentar a produtividade, reduzir custos e melhorar a renda das famílias que vivem da agricultura.

“Não estou falando de assistencialismo barato. Estou falando de uma coisa que resolva a vida daquelas pessoas, que entregue resultado efetivo” , afirmou.

Como exemplo, Scheid voltou a citar programas de distribuição de mudas de café e calcário, argumentando que, sem estrutura para transporte, plantio e aplicação, boa parte do material acaba sendo desperdiçada.

“Não adianta colocar 20 mil mudas de café ou 20 toneladas de calcário na porta da associação e achar que isso vai mudar a vida do produtor. Isso precisa ser plantado, precisa ser retirado da associação” , disse.

Na avaliação do produtor rural, a falta de planejamento faz com que parte dos insumos sequer seja utilizada.

“Se você rodar associações hoje no estado de Rondônia, boa parte do calcário distribuído tomou chuva e virou rocha de novo. Não chegou ao chão porque tem custo para levar isso para dentro da propriedade” , afirmou.

O posicionamento reforça uma das principais bandeiras defendidas por Bruno Bolsonaro Scheid durante sua pré-campanha: a necessidade de tornar as políticas públicas voltadas ao campo mais eficientes, com foco em resultados práticos para quem produz.

Para ele, investir na agricultura familiar significa ir além da simples entrega de insumos. Exige planejamento, assistência técnica, infraestrutura e acompanhamento para que os recursos públicos cumpram sua finalidade e contribuam efetivamente para aumentar a produção, fortalecer o pequeno produtor e impulsionar o desenvolvimento econômico de Rondônia.