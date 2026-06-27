“Rondônia voltará a ser o estado da felicidade”, afirma Samuel Costa durante agenda na Região da BR-429

Durante uma extensa agenda pela região da BR-429, o pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), afirmou que pretende resgatar o período em que, segundo ele, o estado era reconhecido pela segurança, prosperidade e qualidade de vida de sua população.

Em conversas com moradores, lideranças comunitárias e trabalhadores rurais, Costa relembrou os primeiros anos de desenvolvimento de Rondônia, especialmente nas décadas de 1980 e 1990, quando, em sua avaliação, havia mais oportunidades, esperança e tranquilidade para as famílias.

“Rondônia voltará a ser o estado da felicidade. Nosso povo merece viver com dignidade, segurança, saúde e oportunidades. Não podemos aceitar que milhares de rondonienses continuem sofrendo por falta de políticas públicas eficientes”, declarou.

Samuel Costa atribuiu o atual cenário à falta de planejamento, à negligência administrativa e à ausência de compromisso com a população. Segundo ele, os reflexos podem ser percebidos em áreas essenciais, como segurança pública, infraestrutura, educação e, principalmente, saúde.

O pré-candidato afirmou que fará da saúde uma prioridade absoluta de seu governo, defendendo a universalização do atendimento e a descentralização dos serviços para garantir que todas as regiões tenham acesso a consultas, exames, cirurgias e atendimento especializado.

“Não aceitarei como fato consumado ver meus irmãos e irmãs rondonienses sofrendo à míngua, esperando por atendimento médico minimamente adequado. O Estado precisa cuidar das pessoas”, enfatizou.

Ao longo da visita, Samuel percorreu diversos municípios da região da BR-429, onde recebeu manifestações de apoio de lideranças locais, produtores e trabalhadores rurais. Durante os encontros, ouviu reivindicações relacionadas à melhoria das estradas, fortalecimento da agricultura, geração de empregos, ampliação da segurança pública e investimentos em saúde.

Costa afirmou que pretende construir um projeto de desenvolvimento baseado na valorização das pessoas, na eficiência da gestão pública, na inovação e no desenvolvimento sustentável.

Encerrando a agenda, o pré-candidato reafirmou que sua proposta é devolver aos rondonienses o orgulho de viver no estado.

“Rondônia tem potencial para voltar a ser referência em qualidade de vida. Com planejamento, responsabilidade e amor pelo nosso povo, vamos reconstruir esse estado e fazer dele, novamente, o estado da felicidade.”