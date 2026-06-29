Delegado Lucas Torres repudia declarações do Presidente Lula sobre delegacias de polícia e reafirma apoio às forças de segurança

O Deputado Estadual Delegado Lucas Torres (PP) emitiu, nesta segunda-feira (15), uma nota de repúdio às declarações proferidas pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a 7ª Reunião Plenária do Conselhão. Para o parlamentar, a fala do chefe do Executivo federal desmerece a integridade e o trabalho essencial desempenhado pelos profissionais nas delegacias de todo o país.

Confira a íntegra da nota emitida pelo parlamentar:

NOTA DE REPÚDIO

“Repudio com veemência as declarações do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 7ª Reunião Plenária do Conselhão, que colocam sob suspeita as delegacias de polícia e os profissionais que nelas atuam.

Trata-se de uma manifestação grave, que desconsidera o trabalho técnico e comprometido desenvolvido diariamente por milhares de profissionais em todo o país.

As delegacias de polícia representam a porta de entrada para a garantia de direitos, o combate à criminalidade e a busca por justiça.

O Brasil precisa de união e de fortalecimento institucional, não de declarações que desmoralizem homens e mulheres que dedicam suas vidas à defesa da lei e da ordem, muitas vezes com sacrifício da própria segurança e de suas famílias.

Reafirmo meu compromisso com a valorização das forças policiais e com a defesa da honra, da dignidade e do trabalho de cada policial que, diariamente, arrisca a própria vida para proteger a sociedade.”

Compromisso com a Segurança

A reação do deputado reafirma uma postura central em seu mandato: a defesa irrestrita do setor. Reconhecido como o parlamentar estadual que mais destina investimentos à área em Rondônia, Torres reitera que seu compromisso permanece voltado à valorização desses profissionais.