Semáforos serão instalados no perímetro urbano da BR-364 em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena vai iniciar, nos próximos dias, a instalação de dois conjuntos semafóricos no perímetro urbano da BR-364.

A medida ocorre após autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), já que a rodovia é de responsabilidade federal.

A implantação será executada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semtran) e contempla dois pontos considerados críticos para o fluxo de veículos: as intersecções com as avenidas Presidente Nasser e Brigadeiro Eduardo Gomes.

Os equipamentos já foram adquiridos pelo município, com investimento de R$ 179.190,01, por meio de recursos próprios, provenientes da fonte de sinalização viária urbana.

De acordo com o prefeito, Flori Cordeiro, a instalação dos semáforos é uma medida importante para garantir mais segurança no trânsito. “A gente sabe dos desafios do trânsito em Vilhena e estamos trabalhando para organizar.

Já estamos colocando os agentes de trânsito nas ruas e investindo em várias ações de sinalização, como esses novos semáforos, para trazer mais organização e segurança”, destacou.

O secretário da Semtran, Rogério Dias, também ressaltou a importância da intervenção. “São pontos estratégicos da cidade, onde já identificamos a necessidade de controle semafórico. A instalação vai contribuir para reduzir conflitos no trânsito e melhorar a fluidez”, afirmou.

A instalação dos semáforos segue normas técnicas de sinalização e tem como objetivo melhorar a organização do tráfego e ampliar a segurança de motoristas e pedestres.

Com a intervenção, a Prefeitura busca reduzir riscos de acidentes e dar mais fluidez ao tráfego em um dos trechos mais movimentados da cidade.