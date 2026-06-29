Vereadora Irene Alves agradece senador Confúcio Moura por destinação de R$ 300 mil para a Saúde de Pimenteiras

A vereadora Irene Alves comemorou a liberação de R$ 300 mil destinados à área da Saúde de Pimenteiras do Oeste.

O recurso, viabilizado por meio de emenda parlamentar do senador Confúcio Moura (MDB), já foi depositado na conta da Prefeitura e deverá reforçar os investimentos no atendimento à população.

Ao anunciar a chegada da verba, a parlamentar fez questão de agradecer ao senador pelo atendimento da solicitação e destacou a importância do recurso para o município.

“Quero agradecer ao senador Confúcio Moura por atender ao nosso pedido. Os R$ 300 mil já estão na conta e vão contribuir para melhorar a saúde da nossa população”, afirmou Irene Alves.

Segundo a vereadora, o investimento permitirá fortalecer os serviços oferecidos pela rede municipal de saúde, beneficiando diretamente os moradores de Pimenteiras do Oeste.

Irene Alves também ressaltou que continuará buscando apoio junto à bancada federal para garantir novos investimentos em áreas prioritárias do município, especialmente na saúde, considerada uma das principais demandas da população.

O recurso deverá ser aplicado pela administração municipal conforme as necessidades da rede pública de saúde e as regras que disciplinam a execução de emendas parlamentares.