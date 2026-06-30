Marcos Rogério participa de encontro nacional de lideranças cristãs e destaca papel da Igreja na formação da consciência cidadã

Pré-candidato ao Governo de Rondônia participou de fórum que reuniu autoridades e líderes religiosos de todo o país para debater cidadania, democracia e participação responsável na vida pública.

O senador Marcos Rogério (PL), pré-candidato ao Governo de Rondônia, participou neste domingo (29), em São Paulo, do 1º Fórum do Conselho Político Nacional da Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Brasil (CGADB), evento que reuniu lideranças cristãs e autoridades de todo o país para discutir o fortalecimento da cidadania, da liberdade de consciência e da participação responsável na vida pública.

Durante sua participação, Marcos Rogério ressaltou a importância da atuação da Igreja na formação da consciência cidadã, destacando que a contribuição das instituições religiosas para o debate público deve ocorrer sempre com responsabilidade e respeito à legislação.

“Esse seminário é muito importante porque ele desperta a consciência da igreja, o papel da igreja na influência no processo eleitoral.”

Na sequência, o senador enfatizou que a Igreja possui, além da liberdade de culto, a garantia constitucional da liberdade de consciência, princípio que fortalece a participação cidadã e o compromisso democrático.

“A igreja não tem apenas o direito à liberdade de culto, a proteção aos locais de culto. Ela tem outra garantia constitucional, que é a liberdade de consciência. E essa formação da consciência cidadã dentro da igreja é um ponto muito importante e que vai definir os rumos que nós queremos para o Brasil. Mas isso deve ser feito com consciência, com prudência, com respeito à legislação.”

Ao final de sua manifestação, Marcos Rogério cumprimentou a diretoria da Convenção pela realização do encontro e ressaltou a importância de iniciativas voltadas ao fortalecimento da cidadania, da liberdade de consciência e do diálogo entre a sociedade e as instituições.

O 1º Fórum do Conselho Político Nacional da CGADB reuniu, em São Paulo, a diretoria da Convenção Geral, presidentes de 60 das 63 convenções estaduais vinculadas à entidade, além de pastores de todas as regiões do país e representantes dos Poderes Legislativo e Executivo, incluindo parlamentares, prefeitos, vereadores e pré-candidatos.

O encontro teve como objetivo promover reflexões sobre cidadania, participação política responsável e o papel das instituições na consolidação dos valores democráticos.