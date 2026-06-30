Pré-Candidato Dr. Benedito Alves defende fortalecimento das políticas de incentivo à cultura em Rondônia

Pré-candidato a deputado estadual destaca a importância de ampliar o apoio às quadrilhas juninas, ao boi-bumbá, ao teatro e demais manifestações culturais como forma de preservar a identidade do estado e fomentar o desenvolvimento social e econômico.

O pré-candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves tem defendido o fortalecimento das políticas públicas voltadas à cultura em Rondônia.

Para ele, investir nas manifestações culturais é uma forma de preservar a identidade do povo rondoniense, incentivar a formação de novos talentos e impulsionar a economia criativa em todo o estado.

Entre os segmentos que recebem atenção em sua proposta estão as quadrilhas juninas, o boi-bumbá e o teatro, considerados importantes instrumentos de valorização das tradições populares e de integração das comunidades.

Segundo Dr. Benedito Alves, os grupos culturais exercem um papel que vai além do entretenimento. Eles contribuem para a educação, promovem inclusão social, fortalecem o turismo e geram oportunidades de trabalho para diversos profissionais, como artistas, músicos, coreógrafos, costureiras, cenógrafos, produtores culturais e técnicos.

“As manifestações culturais representam a história e a identidade do nosso povo. Precisamos garantir que esses grupos tenham condições de continuar desenvolvendo esse importante trabalho, levando cultura, conhecimento e oportunidades para todas as regiões de Rondônia”, afirma.

Entre as propostas defendidas pelo pré-candidato estão a ampliação dos investimentos no setor cultural, a criação de editais permanentes de fomento, o fortalecimento dos festivais regionais e o incentivo às associações e entidades que promovem atividades culturais nos municípios.

Para Dr. Benedito Alves, apoiar a cultura também significa investir no desenvolvimento econômico. Ele ressalta que eventos culturais movimentam o comércio, fortalecem o turismo e estimulam a geração de emprego e renda, beneficiando diretamente centenas de famílias rondonienses.

“O fortalecimento da cultura deve ser tratado como uma política pública permanente. Valorizar nossos artistas e nossas tradições é preservar a história de Rondônia e construir oportunidades para as futuras gerações”, conclui.