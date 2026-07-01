Polícia Militar de Rondônia inicia II Curso de Policiamento Ambiental em Porto Velho

Com uma aula inaugural sobre “A Atuação das Polícias Militares na Proteção Ambiental e os Desafios da Amazônia Brasileira”, ministrada pelo comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Glauber Souto, teve início nesta quarta-feira (1º), no auditório do Ministério Público de Rondônia, em Porto Velho, o II Curso de Policiamento Ambiental da Polícia Militar de Rondônia (II CPA).

A capacitação reúne policiais militares de diversas unidades da PM de Rondônia e integrantes da Polícia Militar do Amazonas, com o objetivo de fortalecer a atuação especializada na prevenção e no combate aos crimes ambientais, além de ampliar a integração entre as instituições de segurança pública.

Durante a abertura, o comandante-geral destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da proteção ambiental e da segurança pública no Estado.

Segundo o comandante do Batalhão de Polícia Ambiental, tenente-coronel PM Rainlinson Baumann, a realização do curso demonstra o compromisso permanente da Polícia Militar de Rondônia com a qualificação de seus profissionais e com o aprimoramento da capacidade institucional no enfrentamento às infrações e aos crimes ambientais.

Ele ressaltou que Rondônia, por integrar a Amazônia Legal, possui características ambientais que exigem agentes altamente capacitados para atuar na preservação dos recursos naturais, na proteção da biodiversidade e na manutenção da ordem pública ambiental.

Com carga horária de 335 horas-aula, distribuídas entre atividades presenciais e de ensino a distância, o curso foi estruturado para especializar policiais militares e profissionais de órgãos parceiros em ações preventivas, repressivas e de fiscalização ambiental.

A grade curricular contempla disciplinas como legislação e fiscalização ambiental, patrulhamento rural e fluvial, salvamento aquático, atendimento pré-hospitalar tático em ambiente de selva, técnicas de sobrevivência, manejo de fauna silvestre, operações em unidades de conservação, armamento e tiro, além de outros conteúdos voltados ao aperfeiçoamento técnico, jurídico e operacional dos participantes.

De acordo com a Polícia Militar, o II Curso de Policiamento Ambiental representa um investimento estratégico na formação de profissionais especializados, contribuindo para o fortalecimento da proteção do meio ambiente e para uma atuação mais eficiente dos órgãos responsáveis pela preservação dos recursos naturais.