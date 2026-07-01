Senac abre edital com 569 vagas gratuitas em cursos por meio do PSG para municípios de Rondônia

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Rondônia (Senac/RO) lançou o Edital nº 08/2026 do Programa Senac de Gratuidade (PSG), disponibilizando 569 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena.
As inscrições ocorrem durante o mês de julho, conforme o cronograma de cada curso, e as matrículas serão realizadas por ordem de inscrição.
As vagas são destinadas a pessoas em vulnerabilidade social e contemplam cursos de qualificação profissional em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, reforçando o compromisso da instituição com a inclusão social, a formação profissional e o desenvolvimento econômico de Rondônia.
De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Instituto Fecomércio de Rondônia, Raniery Araújo Coêlho, o Programa Senac de Gratuidade tem papel fundamental na ampliação do acesso à educação profissional.
“Por meio do PSG, o Senac promove oportunidades de qualificação para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho. A educação profissional transforma vidas, fortalece a economia e contribui para o desenvolvimento das comunidades em todo o estado”, destacou o presidente.
Cursos ofertados por município
Ariquemes
- Assistente Administrativo
- Recepcionista
Cacoal
- Cortes de Cabelo Masculinos e Técnicas de Barbear
- Operador de Computador
- Confeiteiro
- Cabeleireiro
- Salgadeiro
Porto Velho
- Assistente Administrativo
Jaru
- Operador de Computador
- Cabeleireiro
- Assistente Financeiro
- Assistente Administrativo
Ji-Paraná
- Assistente Administrativo
- Operador de Computador
Vilhena
- Salgadeiro
- Operador de Computador (duas turmas)
- Técnicas de Maquiagem
- Técnicas de Depilação
- Pizzaiolo
As matrículas serão realizadas presencialmente nas unidades do Senac responsáveis pelas ofertas e seguirão o critério de ordem de inscrição, observados os requisitos de acesso e a disponibilidade de vagas.
*Programa Senac de Gratuidade (PSG)*
O PSG é destinado a candidatos cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários-mínimos federais, atualmente equivalente a R$ 3.242,00.
Exemplo:
R$ 3.242,00 (renda familiar total) ÷ 4 pessoas = R$ 810,50 por pessoa.
Além do critério de renda, os candidatos devem atender aos pré-requisitos específicos de cada curso e apresentar a documentação exigida para efetivação da matrícula.
Acesso ao edital
O edital completo, com informações sobre vagas, requisitos, cronograma de inscrições e documentação necessária, está disponível no site oficial do Senac Rondônia:
👉 https://www.ro.senac.br/wp-content/uploads/2026/06/Edital-PSG-08.2026-Ariquemes-Cacoal-Jaru-Ji-Paran%C3%A1-Porto-Velho-e-Vilhena-1.pdf