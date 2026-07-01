Senac abre edital com 569 vagas gratuitas em cursos por meio do PSG para municípios de Rondônia

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Rondônia (Senac/RO) lançou o Edital nº 08/2026 do Programa Senac de Gratuidade (PSG), disponibilizando 569 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena.

As inscrições ocorrem durante o mês de julho, conforme o cronograma de cada curso, e as matrículas serão realizadas por ordem de inscrição.

As vagas são destinadas a pessoas em vulnerabilidade social e contemplam cursos de qualificação profissional em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, reforçando o compromisso da instituição com a inclusão social, a formação profissional e o desenvolvimento econômico de Rondônia.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Instituto Fecomércio de Rondônia, Raniery Araújo Coêlho, o Programa Senac de Gratuidade tem papel fundamental na ampliação do acesso à educação profissional.

“Por meio do PSG, o Senac promove oportunidades de qualificação para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho. A educação profissional transforma vidas, fortalece a economia e contribui para o desenvolvimento das comunidades em todo o estado”, destacou o presidente.

Cursos ofertados por município

Ariquemes

Assistente Administrativo

Recepcionista

Cacoal

Cortes de Cabelo Masculinos e Técnicas de Barbear

Operador de Computador

Confeiteiro

Cabeleireiro

Salgadeiro

Porto Velho

Assistente Administrativo

Jaru

Operador de Computador

Cabeleireiro

Assistente Financeiro

Assistente Administrativo

Ji-Paraná

Assistente Administrativo

Operador de Computador

Vilhena

Salgadeiro

Operador de Computador (duas turmas)

Técnicas de Maquiagem

Técnicas de Depilação

Pizzaiolo

As matrículas serão realizadas presencialmente nas unidades do Senac responsáveis pelas ofertas e seguirão o critério de ordem de inscrição, observados os requisitos de acesso e a disponibilidade de vagas.

*Programa Senac de Gratuidade (PSG)*

O PSG é destinado a candidatos cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários-mínimos federais, atualmente equivalente a R$ 3.242,00.

Exemplo:

R$ 3.242,00 (renda familiar total) ÷ 4 pessoas = R$ 810,50 por pessoa.

Além do critério de renda, os candidatos devem atender aos pré-requisitos específicos de cada curso e apresentar a documentação exigida para efetivação da matrícula.

Acesso ao edital

O edital completo, com informações sobre vagas, requisitos, cronograma de inscrições e documentação necessária, está disponível no site oficial do Senac Rondônia: