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quinta-feira, 02 de julho de 2026.

VÍDEO: morador de Vilhena morre após bater motocicleta na traseira de caminhão na BR-364 em Jaru

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (1º); vítima morreu no local antes da chegada das equipes de socorro
As circunstâncias da colisão seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes / Imagens: Jaru Online

Foi identificado como Samuel Braga da Silva, de 33 anos, o motociclista que morreu na tarde desta quarta-feira (1º) em um grave acidente registrado na BR-364, na altura da Avenida JK, nas proximidades da Jacaré Veículos, no município de Jaru.

Samuel era morador de Vilhena, no sul de Rondônia, e havia completado 33 anos de idade há apenas nove dias.

De acordo com as informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 16h30, quando, por circunstâncias que ainda serão apuradas, a motocicleta conduzida por Samuel colidiu violentamente na traseira de um caminhão leiteiro que estava parado na via.

Com a força do impacto, o motociclista sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de resgate.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Perícia Técnica, que realizou os levantamentos necessários para esclarecer as causas do acidente. Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido pela funerária de plantão.

As circunstâncias da colisão seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.

>>>Vídeo abaixo: 

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