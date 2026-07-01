VÍDEO: morador de Vilhena morre após bater motocicleta na traseira de caminhão na BR-364 em Jaru

Foi identificado como Samuel Braga da Silva, de 33 anos, o motociclista que morreu na tarde desta quarta-feira (1º) em um grave acidente registrado na BR-364, na altura da Avenida JK, nas proximidades da Jacaré Veículos, no município de Jaru.
Samuel era morador de Vilhena, no sul de Rondônia, e havia completado 33 anos de idade há apenas nove dias.
De acordo com as informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 16h30, quando, por circunstâncias que ainda serão apuradas, a motocicleta conduzida por Samuel colidiu violentamente na traseira de um caminhão leiteiro que estava parado na via.
Com a força do impacto, o motociclista sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de resgate.
A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Perícia Técnica, que realizou os levantamentos necessários para esclarecer as causas do acidente. Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido pela funerária de plantão.
As circunstâncias da colisão seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.
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