Educação e cultura indígena ganham destaque com lançamento de livros e jornal estudantil em Chupinguaia

O Território Indígena Tubarão Latundê, em Chupinguaia, sediou, no último dia 30 de junho, a culminância do projeto “Dia de Ler, Todo Dia – Conectando Gêneros e Comunidade”, iniciativa desenvolvida pelas Escolas Indígenas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio Aikanã e Capitão Aritimon.

O evento marcou o encerramento das atividades com o lançamento de nove livros de contos produzidos pelos estudantes e de um jornal informativo impresso, elaborado pelos próprios alunos.

A ação teve como objetivo incentivar o hábito da leitura e da escrita, ao mesmo tempo em que fortaleceu a valorização da identidade cultural dos povos indígenas por meio da produção literária e jornalística.

Durante o desenvolvimento do projeto, as duas instituições atuaram de forma integrada, cada uma com uma proposta pedagógica específica. Os estudantes da Escola Aikanã dedicaram-se ao resgate da memória coletiva e das narrativas tradicionais da comunidade, transformando histórias transmitidas oralmente pelos mais velhos em contos escritos e ilustrados pelos próprios alunos.

Como resultado desse trabalho, foram publicados nove livros, reunindo histórias que preservam conhecimentos, costumes e tradições culturais, contribuindo para a valorização do patrimônio imaterial das comunidades indígenas e para sua transmissão às futuras gerações.

Já os alunos da Escola Capitão Aritimon assumiram o papel de jovens jornalistas. Durante o projeto, aprenderam conceitos de jornalismo, técnicas de entrevista, apuração de informações, produção de reportagens e organização de conteúdos informativos. Todo o material produzido deu origem a um jornal impresso, lançado oficialmente durante a cerimônia de encerramento.

Além de registrar os principais acontecimentos do projeto, o periódico destacou ações da comunidade escolar, fortalecendo a comunicação entre estudantes, professores, famílias e lideranças indígenas.

A culminância reuniu estudantes, educadores, familiares e representantes da comunidade em um momento de celebração das produções desenvolvidas ao longo do projeto. Durante a programação, foram realizadas apresentações, leituras de trechos das obras publicadas e a distribuição dos exemplares dos livros e do jornal aos participantes.

Mais do que um incentivo à leitura, o projeto demonstrou como a literatura e o jornalismo podem atuar como instrumentos de fortalecimento da identidade cultural, preservação da memória e desenvolvimento da autonomia dos estudantes.

Ao integrar tradição oral, produção escrita e práticas jornalísticas, o Projeto “Dia de Ler, Todo Dia – Conectando Gêneros e Comunidade” consolidou-se como uma iniciativa de valorização da educação escolar indígena, evidenciando o protagonismo dos estudantes e reafirmando a importância da escola como espaço de preservação cultural, produção de conhecimento e construção da cidadania.

