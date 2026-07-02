Motociclista foge da PM, coloca população em risco e acaba detido em Cacoal

Na tarde de segunda-feira (1º), uma equipe da Polícia Militar interceptou uma motocicleta após uma perseguição pelas ruas da região central de Cacoal, durante patrulhamento ostensivo.

Os policiais identificaram indícios de irregularidades no veículo e deram ordem de parada ao condutor.

No entanto, o motociclista desobedeceu à determinação e iniciou fuga em alta velocidade, realizando diversas manobras perigosas que colocaram em risco motoristas e pedestres.

Após acompanhamento tático, a equipe conseguiu interceptar a motocicleta e abordar os ocupantes. Durante a fiscalização, foram constatadas irregularidades relacionadas tanto ao veículo quanto à condução.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis. A motocicleta foi removida ao pátio da Ciretran.

De acordo com a Polícia Militar, a rápida atuação da guarnição evitou que a fuga resultasse em acidentes, reforçando o trabalho da corporação na preservação da ordem pública e na segurança do trânsito.