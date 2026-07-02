PC prende empresário investigado por aliciamento e exploração sexual de adolescentes em Cacoal

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Cacoal, com apoio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 2), cumpriu, na quarta-feira (1º), um mandado de prisão preventiva contra o empresário identificado pelas iniciais R. S. V. B., investigado por envolvimento em um esquema de aliciamento e exploração sexual de adolescentes no município de Cacoal.

Segundo as investigações, o suspeito utilizaria a proximidade de seus estabelecimentos comerciais com unidades escolares para se aproximar das vítimas. O aliciamento ocorreria por meio das redes sociais e, em alguns casos, com a possível intermediação de outras adolescentes.

Conforme os elementos reunidos durante a investigação, diversas adolescentes teriam sido levadas à residência do investigado, localizada nos fundos de um de seus estabelecimentos comerciais. No local, de acordo com as apurações da Polícia Civil, ocorreriam atos relacionados ao aliciamento e à exploração sexual das vítimas.

A investigação teve início durante a apuração do desaparecimento de uma adolescente, conduzida pela DEAM de Cacoal. No decorrer das diligências, os policiais identificaram indícios de que a jovem estaria sendo aliciada pelo investigado, o que levou ao aprofundamento das investigações e à identificação de outras possíveis vítimas.

A Polícia Civil de Rondônia destacou que a ação integra o trabalho de enfrentamento aos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes e reafirmou o compromisso da instituição com a proteção integral desse público, bem como com a responsabilização de todos aqueles que atentem contra a liberdade e o desenvolvimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.