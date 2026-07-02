PC prende investigados por extorsão de empresários durante operação contra organização criminosa em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira (2), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada na Repressão a Furtos e Roubos (DERF) de Vilhena, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, deflagrou mais uma operação no âmbito das investigações voltadas ao combate à atuação de organizações criminosas na cidade.

A ação resultou no cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça contra investigados apontados como integrantes de um grupo criminoso envolvido na prática do crime de extorsão.

De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam grave ameaça e intimidação para constranger empresários de Vilhena, instaurando um clima de medo entre as vítimas e exigindo o pagamento de quantias em dinheiro para obtenção de vantagem econômica ilícita.

Segundo a Polícia Civil, a operação representa mais uma importante ação de enfrentamento ao crime organizado em Rondônia e reforça o compromisso da instituição com a repressão qualificada às organizações criminosas, bem como com a garantia da segurança da população.