Vilhena recebe duas novas ambulâncias do Samu para reforçar atendimento de urgência no Cone Sul

O município de Vilhena foi contemplado com duas novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entregues pelo Ministério da Saúde durante cerimônia realizada na terça-feira (30), em Porto Velho.

Representando a Prefeitura de Vilhena, o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, participou da solenidade de entrega dos veículos, que passarão a integrar a estrutura de atendimento de urgência e emergência do município e de toda a região do Cone Sul de Rondônia.

Ao todo, o Governo Federal destinou 39 ambulâncias ao Estado de Rondônia. Desse total, oito serão encaminhadas aos municípios do Cone Sul, sendo duas destinadas a Vilhena.

As ambulâncias devem chegar ao município nos próximos dias e entrarão em operação após a conclusão das obras da Central de Regulação de Urgências do Samu, que está sendo construída ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A central será responsável por coordenar os atendimentos da macrorregião sul do Estado, recebendo as chamadas feitas pelo número 192 e acionando as equipes conforme a necessidade de cada ocorrência.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, o serviço contará com dois tipos de atendimento.

A Unidade de Suporte Básico (USB) será composta por condutor socorrista e técnico em enfermagem, sendo destinada às ocorrências de menor complexidade.

Já a Unidade de Suporte Avançado (USA) contará com médico, enfermeiro e condutor socorrista, oferecendo assistência às situações de maior gravidade.

Enquanto a Central de Regulação não é concluída, as ambulâncias permanecerão provisoriamente na unidade do Corpo de Bombeiros Militar, localizada na região central de Vilhena, em frente à Praça Ângelo Spadari.