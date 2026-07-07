Bruno Bolsonaro Scheid relata invasão durante entrevista e condena radicalização política

Pré-candidato ao Senado pelo PL afirma que foi alvo de intimidação durante entrevista ao vivo em uma rádio de Chupinguaia, diz que um homem invadiu o estúdio defendendo o PT e alerta para os riscos da violência no debate político

O produtor rural, vice-presidente estadual do Partido Liberal (PL) e pré-candidato ao Senado, Bruno Bolsonaro Scheid, afirmou ter sido alvo de um episódio de intimidação durante uma entrevista concedida a uma emissora de rádio em Chupinguaia, cone Sul do estado.

Segundo o relato do próprio pré-candidato e de integrantes de sua equipe, um homem entrou no estúdio durante a transmissão ao vivo, passou a gritar, apontar o dedo em direção a Scheid e proferir ofensas contra pessoas presentes no local.

De acordo com a equipe que acompanhava o pré-candidato, o homem entrou inicialmente cumprimentando os presentes, mas, em seguida, alterou o comportamento, passou a defender o Partido dos Trabalhadores (PT), citou nomes de políticos ligados à esquerda em Rondônia e dirigiu insultos ao secretário de Planejamento, Jamil Mosso, que acompanhava Bruno, além de ofender profissionais da emissora com palavrões.

Ao comentar o episódio em vídeo publicado no Instagram, Scheid afirmou que o homem se recusou a deixar o estúdio e disse que a situação lhe causou preocupação.

“Tivemos uma invasão do estúdio, um simpatizante do Partido dos Trabalhadores. Ele entrou aqui, falou em capacetadas, não queria sair de dentro do estúdio” , declarou.

Durante a manifestação, o pré-candidato também criticou o que classificou como radicalização política e afirmou que situações aparentemente isoladas podem evoluir para episódios de maior gravidade.

“É só um cara problemático. São esses caras problemáticos que você acha que não fazem nada, que entram em lugares como esse com uma faca e podem tirar a vida do pai da Sofia e do Gael que está falando com vocês aqui” , afirmou.

Bruno Bolsonaro Scheid ainda associou o episódio ao atentado sofrido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018 e criticou adversários políticos.

“Essa é a esquerda paz e amor? Foi um desses com uma faca que quase tirou a vida do presidente Bolsonaro” , disse.

Na legenda da publicação, o pré-candidato ressaltou que divergências ideológicas não podem justificar atos de intimidação ou violência e defendeu que o debate político ocorra dentro dos limites da democracia.

“A violência nunca pode ser a resposta para uma divergência de ideias. A política deve aproximar pessoas, não incentivar o ódio. Divergências fazem parte da democracia. Violência, nunca!” , escreveu.

Scheid também afirmou que a invasão de ambientes de trabalho e a intimidação de pessoas representam riscos que não podem ser normalizados no ambiente democrático.

“Invadir um ambiente de trabalho, intimidar pessoas ou agir com agressividade coloca vidas em risco. Nenhuma causa justifica esse tipo de comportamento” , destacou.

Ao encerrar a publicação, o pré-candidato reiterou que o respeito às diferenças políticas deve prevalecer sobre qualquer forma de agressão.

“Defender a democracia também é rejeitar qualquer forma de violência, independentemente de quem seja o alvo. Invasão, intimidação e violência não têm espaço na democracia” , concluiu.