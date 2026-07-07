Emenda de Dr. Fernando Máximo garante asfaltamento de 20 ruas nos bairros Ipanema e Santana

Depois de décadas convivendo com poeira no verão e lama no inverno, moradores dos bairros Ipanema e Santana, na Zona Leste de Porto Velho, veem uma antiga reivindicação se transformar em realidade.

Nesta sexta-feira (3), o deputado federal Dr. Fernando Máximo acompanhou, ao lado do prefeito Léo Moraes, o andamento das obras de pavimentação asfáltica viabilizadas por emenda parlamentar de sua autoria. Os recursos estão sendo aplicados no asfaltamento de 20 ruas dos bairros Ipanema e Santana, além de outras vias que também serão contempladas.

Durante a visita, o prefeito Léo Moraes destacou a importância da parceria e dos investimentos para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população.

“Aqui é uma de tantas ruas que estamos asfaltando com o apoio e os recursos encaminhados pelo deputado federal Dr. Fernando Máximo. Estamos levando asfalto para os bairros Santana e Ipanema. São 20 ruas contempladas nesta etapa, e outras também receberão investimentos”, afirmou.

Dr. Fernando Máximo destacou a satisfação de ver os recursos federais se transformando em melhorias concretas para a população.

“É gratificante ver os recursos que conseguimos em Brasília sendo transformados em obras que melhoram a vida das pessoas. Parabenizo o prefeito Léo Moraes e toda a equipe pelo trabalho. Quando há compromisso com a boa aplicação do dinheiro público, temos ainda mais motivação para continuar destinando investimentos para Porto Velho”, declarou.

Para quem vive na região, o asfaltamento representa uma mudança aguardada há quase três décadas. “Há 28 anos moro nesta rua, e agora ver o asfalto chegando é motivo de gratidão para todos nós”, disse Ana Célia, moradora do bairro Jardim Santana.

Além de melhorar a mobilidade urbana, a pavimentação reduz os transtornos causados pela lama durante o período chuvoso e pela poeira na estiagem, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade de vida às famílias da região.

Os investimentos integram o conjunto de recursos destinados por Dr. Fernando Máximo para fortalecer a infraestrutura de Porto Velho.