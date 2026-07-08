Campanha da Sicoob Credisul arrecada 237 bolsas de sangue e pode beneficiar quase mil pessoas

A campanha Cooperar Corre em Nossas Veias, promovida pela Sicoob Credisul, intensificou as ações de incentivo à doação de sangue em 2026 e já contabiliza 237 bolsas arrecadadas até o mês de julho.

O volume de doações tem potencial para beneficiar aproximadamente 948 pessoas, considerando que cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

Realizada há seis anos, a iniciativa é desenvolvida em parceria com hemocentros de Rondônia, Mato Grosso e Acre. Neste ano, a mobilização foi ampliada durante a semana que antecedeu o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, envolvendo colaboradores, cooperados e a comunidade em ações voltadas ao fortalecimento dos estoques dos bancos de sangue.

As atividades ocorreram nos municípios de Porto Velho e Vilhena, em Rondônia; Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre; além de Cuiabá, Cáceres, Tangará da Serra e Sinop, no Mato Grosso. Em Vilhena, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) montou uma estrutura de coleta no Centro de Treinamento da Sicoob Credisul, facilitando o acesso da população e ampliando a participação de voluntários.

Além de contribuir para o abastecimento dos hemocentros, a campanha fortalece o vínculo entre cooperados, colaboradores, parceiros e instituições de saúde em torno de uma causa de interesse coletivo. A ação integra o programa de responsabilidade social da cooperativa e reforça um dos princípios do cooperativismo: o interesse pela comunidade.

Para o CEO da Sicoob Credisul, Vilmar Saúgo, a campanha demonstra, na prática, como o cooperativismo pode gerar impacto positivo na sociedade.

“O cooperativismo existe para transformar realidades por meio da união de pessoas. Quando colaboradores, cooperados e comunidade se mobilizam para uma causa como a doação de sangue, colocamos em prática um dos princípios mais importantes do nosso modelo de negócio, que é o interesse pela comunidade. A campanha Cooperar Corre em Nossas Veias representa exatamente isso: pessoas cooperando para salvar vidas”, afirmou.

A diretora da Fhemeron em Vilhena, Michele Toledo, destacou que parcerias entre instituições e o poder público são fundamentais para manter os estoques de sangue em níveis adequados e conscientizar a população sobre a importância da doação regular.

“As campanhas realizadas em parceria com instituições comprometidas com a comunidade são fundamentais para manter os estoques abastecidos e conscientizar a população sobre a necessidade da doação regular. Cada doador faz diferença para quem aguarda por uma transfusão”, ressaltou.