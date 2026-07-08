Dr. Fernando Máximo viabiliza área de lazer infantil para Vilhena

Poucos dias após o prefeito Flori Cordeiro destacar que o deputado federal Dr. Fernando Máximo é o parlamentar que mais destinou recursos para Vilhena, o município volta a ser contemplado com um novo investimento. Desta vez, os recursos viabilizarão a implantação de parquinhos infantis em bairros da cidade, atendendo a uma solicitação do vereador Eliton Costa.

A iniciativa reforça a atuação do deputado em favor de Vilhena, que vem sendo contemplada com investimentos nas áreas de saúde, infraestrutura, educação e assistência social. Agora, a destinação de recursos contempla a criação de espaços de lazer e convivência para crianças e famílias.

Segundo Dr. Fernando Máximo, a demanda apresentada pelo vereador foi atendida de forma imediata.

“Atendemos ao pedido do vereador Eliton Costa porque sabemos da importância de oferecer espaços seguros para as crianças brincarem e para as famílias conviverem. O recurso já está na conta da Prefeitura de Vilhena, e agradeço ao prefeito Flori pela parceria para que esse projeto seja executado o mais rápido possível”, afirmou o deputado.

O vereador Eliton Costa agradeceu o apoio e destacou a atenção que o parlamentar tem dedicado ao município.

“O deputado Dr. Fernando Máximo tem um olhar especial por Vilhena. Sempre que apresentamos demandas importantes para a nossa população, encontramos portas abertas e disposição para ajudar. Esse investimento beneficiará muitas famílias e proporcionará mais qualidade de vida aos bairros”, afirmou.

O novo investimento soma-se a uma série de ações viabilizadas pelo parlamentar em benefício de Vilhena. A destinação contínua de recursos para diferentes áreas evidencia uma atuação presente no município e fortalece a parceria com as lideranças locais em favor de melhorias para a população.