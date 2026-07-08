Proposta de Hildon Chaves fortalece piscicultura ao incluir tambaqui na merenda escolar

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressistas), deverá incluir um ambicioso programa de estímulo à produção do tambaqui no Estado ao seu plano de governo. “A fórmula é bastante simples e já provamos que deu certo quando administramos a capital”, ressaltou Hildon.

“Nós fomentamos a produção do tambaqui em Porto Velho, quando passamos a incorporar o peixe na merenda escolar”, lembrou. “Capacitamos os produtores, escavamos os tanques e criamos as condições para que eles pudessem produzir o peixe e alimentar dezenas de milhares de estudantes da rede pública municipal”.

Por meio dessa iniciativa, durante os dois mandatos do ex-prefeito, cerca de 45 mil alunos da rede municipal de Porto Velho tiveram a inclusão do peixe no cardápio da merenda escolar uma vez por semana.

“Investir na piscicultura é gerar emprego, renda e desenvolvimento”, explicou o pré-candidato. “Por esse motivo, pretendemos ampliar o programa para todo o nosso Estado, o que significa criar centenas de novos empregos e garantir alimento saudável para dezenas de milhares de crianças e jovens em idade escolar”, afirmou.

PROJETO-PILOTO

“Em 2017, iniciamos o projeto-piloto que levou pescado para a merenda de 1.600 alunos em duas escolas municipais. Com o sucesso obtido, ampliamos a iniciativa para toda a rede, responsável por cerca de 53 mil refeições por dia, o equivalente a mais de 4 milhões de refeições com pescado por ano”, destacou Hildon.

O projeto foi muito além da alimentação escolar. “Investimos na estrutura da cadeia do pescado, fortalecemos a piscicultura e criamos oportunidades para que pescadores e criadores de tambaqui ampliassem a produção com a segurança de ter um mercado para comercializar o que produziam”, ressaltou. “Esse é o papel de uma boa gestão: transformar políticas públicas em desenvolvimento, movimentar a economia local e melhorar a vida das pessoas”.

LIDERANÇA

A ampliação da produção do peixe em Porto Velho ajudou a impulsionar a produção do Estado, que é o maior produtor nacional do tambaqui em cativeiro, com uma produção anual de 57 mil toneladas, em área de cultivo de 17 mil hectares de lâminas d´água, gerando renda a cerca de sete mil produtores rondonienses.

Além da quantidade, a produção do peixe nativo da Amazônia também representa qualidade. O tambaqui amplia o valor nutricional da alimentação das crianças, além de diversificar e substituir a oferta de carnes vermelhas e de frango na merenda, promovendo uma alimentação rica em ômega-3 e proteínas.

Por tudo isso, a inclusão do tambaqui e outros peixes regionais passou a servir de modelo nacional. As escolas da rede pública de Porto Velho foram premiadas pelo Ministério da Educação por incluir receitas inovadoras com os pescados locais. Além do filé in natura e da polpa, usada em sopas, farofas e molhos, o cardápio das escolas da capital incluiu hambúrguer de pescado, tornando o alimento mais atrativo aos estudantes.

A qualidade do peixe rondoniense também foi reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), por meio da Indicação Geográfica (IG) na categoria “Indicação de Procedência” para a produção de tambaqui de Rondônia.