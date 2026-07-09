Cone Sul supera marca de mil ressonâncias após investimento destinado por Ezequiel Neiva

A saúde pública do Cone Sul alcançou um importante avanço com a realização de mais de mil exames de ressonância magnética viabilizados por meio de investimento destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL).

Recentemente, o parlamentar destinou R$ 5 milhões em emenda parlamentar individual, valor suficiente para custear a realização de aproximadamente 7.500 exames.

Já a Prefeitura de Vilhena garantiu a contrapartida necessária para a execuçãço de outros 2.500 procedimentos, totalizando os 10 mil exames previstos no programa.

A iniciativa foi criada para reduzir a fila de espera por exames de alta complexidade, um dos principais desafios enfrentados pelos pacientes da rede pública de saúde. Com o investimento, a expectativa é alcançar aproximadamente dez mil exames de ressonância magnética, permitindo diagnósticos mais rápidos, tratamentos iniciados em menor tempo e maior qualidade na assistência oferecida à população.

Para o deputado Ezequiel Neiva, a marca de mais de mil exames realizados em pouco tempo demonstra que investir na saúde é garantir dignidade às pessoas. “Ultrapassar a marca de mil ressonâncias em tão pouco tempo mostra que estamos no caminho certo.

Esse resultado representa mais do que números; significa que milhares de pessoas estão recebendo atendimento no momento em que mais precisam. Nosso compromisso é continuar trabalhando para fortalecer a saúde pública e assegurar que o cidadão tenha acesso a exames e tratamentos com rapidez e qualidade”, destacou o parlamentar.

Os atendimentos contemplam pacientes dos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Vilhena com o objetivo de fortalecer a regionalização da saúde e evitar que pacientes precisem se deslocar para outras localidades em busca do exame.

Segundo Ezequiel Neiva, a iniciativa reforça a importância de oferecer atendimento especializado mais próximo da população. “Nosso objetivo sempre foi garantir que os moradores do Cone Sul tenham acesso aos serviços de saúde perto de suas famílias, sem enfrentar longas esperas ou grandes deslocamentos. Esse investimento beneficia toda a região e demonstra que, quando os recursos são aplicados com responsabilidade, quem ganha é a população”, disse.

O parlamentar ressaltou que continuará atuando para ampliar os investimentos destinados à saúde pública e assegurar que os serviços especializados cheguem cada vez mais rápido aos cidadãos. “Zerar a fila de exames representa respeito com a vida das pessoas. Cada ressonância realizada significa um diagnóstico mais rápido, um tratamento iniciado no tempo certo e mais esperança para quem depende do Sistema Único de Saúde. Seguiremos trabalhando para fortalecer a saúde regionalizada e garantir que esse atendimento continue chegando a quem mais precisa”, concluiu Ezequiel Neiva.