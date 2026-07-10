Feira das Coisas promove economia circular e consumo consciente em Vilhena

A tradicional Feira das Coisas ganha um novo formato este ano. De 14 a 18 de julho, o evento passa a incorporar o conceito de economia circular e transforma o CTC Sicoob Credisul, em Vilhena (RO), em um espaço para incentivar o reaproveitamento de materiais, o consumo consciente e a valorização de iniciativas locais.

Ao longo de cinco dias de programação, o público poderá aproveitar comidas, brechó, sebo e feira de artesanato, participar de oficinas e atividades para crianças. A Feira das Coisas será realizada de terça a sexta-feira, das 16h às 20h, e no sábado, das 14h30 às 20h.

A economia circular propõe um modelo diferente do tradicional “extrair, produzir e descartar”. O objetivo é manter produtos e materiais em uso pelo maior tempo possível, por meio da reutilização, do reparo, da reciclagem e do compartilhamento. Na prática, isso significa reduzir o desperdício, diminuir a geração de resíduos e aproveitar melhor os recursos já existentes.

A necessidade dessa mudança é evidenciada por dados globais. Segundo o Circularity Gap Report 2025, da Circle Economy Foundation, apenas 6,9% dos materiais utilizados pela economia mundial são provenientes de fontes secundárias, como materiais reciclados ou reutilizados. O estudo também aponta que somente 11,2% dos materiais que deixam a economia retornam ao ciclo por meio da reciclagem.

Para Adevania Silveira, gerente de Marketing, Cidadania e Sustentabilidade da Sicoob Credisul, a proposta é mostrar que a economia circular pode fazer parte da rotina das pessoas. “A Feira das Coisas foi pensada para aproximar esse conceito da comunidade de forma simples. Quando reutilizamos, consertamos, trocamos ou damos um novo destino a um objeto, estamos prolongando sua vida útil e reduzindo o desperdício. São atitudes que fazem diferença e que qualquer pessoa pode colocar em prática.”

A iniciativa faz parte da agenda de sustentabilidade da Sicoob Credisul, que desenvolve ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), integra o Pacto Global da ONU e promove projetos voltados à preservação ambiental, como Plantar o Futuro, Plantando Chuva e Somos Todos Guaporé.

PROGRAMAÇÃO:

14 de julho (terça-feira)

Feira das Coisas | 16h às 20h

Atividades de Educação Financeira para crianças | 17h30 às 20h

Abertura oficial e roda de conversa: Economia Circular na Prática – como pequenas ações geram grandes transformações | 19h

15 de julho (quarta-feira)

Feira das Coisas | 16h às 20h

Atividades de Educação Financeira para crianças | 17h30 às 20h

16 de julho (quinta-feira)

Feira das Coisas | 16h às 20h

Atividades de Educação Financeira para crianças | 17h30 às 20h

Happy Hour com música ao vivo | Gabriel Cavalli – 18h

17 de julho (sexta-feira)

Feira das Coisas | 16h às 20h

Atividades de Educação Financeira para crianças | 17h30 às 20h

Oficina de cerâmica (8 vagas) | 15h às 17h e 17h30 às 19h30

Inscrições: (69) 9 9941-4883 | R$ 190,00

Happy Hour com música ao vivo | Suelhem Lima – 18h

18 de julho (sábado)

Feira das Coisas | 14h30 às 20h

Atividades de Educação Financeira para crianças | 14h30 às 20h

Oficina Minichef com Eva da Luz (20 vagas) | 15h

Inscrições: (69) 9 9241-0995 | R$ 50,00