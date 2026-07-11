Grupo Educacional Aparício Carvalho inicia novo capítulo em Cacoal

A chegada da FIMCA Cacoal marca uma nova etapa na trajetória de crescimento do Grupo Educacional Aparício Carvalho.

Com quase três décadas de atuação no ensino superior, o grupo amplia sua presença em Rondônia e leva para a Região do Café um modelo educacional consolidado, reconhecido pela excelência acadêmica, pela formação de profissionais e pelo impacto social gerado nas cidades onde está presente.

Ao longo de sua história, o Grupo Educacional Aparício Carvalho acompanhou o crescimento de municípios como Porto Velho, Jaru e Vilhena, assim como impactou diversos outros pontos da região norte do Brasil, contribuindo para a formação de milhares de profissionais, para o fortalecimento da economia local e para a ampliação do acesso à educação superior. Agora, esse mesmo compromisso chega a Cacoal, município considerado um dos principais polos econômicos e educacionais do estado.

Para o diretor-presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho de Moraes, a expansão representa mais do que o crescimento institucional. Trata-se da continuidade de uma missão construída ao longo de décadas.

“Sempre acreditamos que a educação é o principal instrumento de transformação de uma sociedade. Foi esse pensamento que norteou nossa caminhada desde o início. Hoje, ao chegarmos a Cacoal, levamos não apenas uma instituição de ensino, mas um projeto comprometido com a formação de pessoas, com a produção do conhecimento e com o desenvolvimento da região. É um momento de muita alegria para toda a nossa família e para o Grupo Educacional.”

Segundo o diretor-presidente, a população pode esperar a mesma qualidade que consolidou a FIMCA e a Faculdade Metropolitana como referências no ensino superior da Região Norte.

“Nossa história foi construída com muito trabalho, investimento e compromisso com a excelência. Os acadêmicos de Cacoal irão vivenciar uma instituição que valoriza a prática, investe em pesquisa, extensão e na formação de profissionais preparados para os desafios do mercado e da sociedade. Esse é o padrão que sempre buscamos manter em todas as nossas unidades.”

A vice-diretora do Grupo Educacional Aparício Carvalho e diretora-geral da Faculdade Metropolitana, Dra. Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes, destaca que cada expansão realizada pelo grupo sempre esteve acompanhada de um compromisso permanente com a comunidade.

“Ao longo dos anos vimos, em diferentes cidades, como uma instituição de ensino superior pode contribuir para muito além da formação acadêmica. Ela movimenta a economia, gera empregos, incentiva a pesquisa, fortalece os serviços de saúde, aproxima a comunidade da universidade e cria oportunidades para milhares de famílias. É esse impacto positivo que desejamos construir também em Cacoal.”

Para ela, a chegada da FIMCA representa o início de uma relação duradoura com a população da região.

“Chegamos com o propósito de crescer junto com Cacoal. Queremos participar da história do município, formar profissionais que permaneçam aqui, contribuindo para o desenvolvimento regional, e construir uma instituição cada vez mais conectada às necessidades da sociedade.”

Atualmente, o Grupo Educacional Aparício Carvalho reúne instituições presentes em Porto Velho, Jaru, Vilhena e, agora, Cacoal, consolidando uma das maiores redes privadas de ensino superior da região norte. Em todas essas regiões, a presença das instituições esteve acompanhada da ampliação da oferta de cursos, investimentos em infraestrutura, fortalecimento das ações de extensão universitária, desenvolvimento de projetos sociais e formação de profissionais que hoje atuam em diferentes áreas do mercado de trabalho.

Com a chegada da FIMCA Cacoal, o grupo reafirma seu compromisso de continuar expandindo oportunidades por meio da educação, levando para a Região do Café a experiência acumulada ao longo de quase três décadas de dedicação ao ensino superior e contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e humano de toda a região.