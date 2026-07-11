Guilherme Teodoro leva experiência do agro ao projeto de Bruno Bolsonaro Scheid

A experiência acumulada no agronegócio e a ligação com o Cone Sul de Rondônia marcam a participação de Guilherme Teodoro no projeto político liderado pelo pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL).

Produtor rural e empresário, Guilherme foi indicado para ocupar a primeira suplência na composição que está sendo construída por Scheid.

A trajetória de Guilherme está ligada à transformação da atividade rural na região de Chupinguaia. Sua família chegou ao sul de Rondônia na década de 1970 e iniciou suas atividades na pecuária, acompanhando o processo de ocupação e desenvolvimento econômico de uma área que, à época, ainda era conhecida como Viradouro.

Com o passar dos anos, a produção familiar foi modernizada e diversificada. A partir de 2010, as propriedades começaram a incorporar a agricultura, aproveitando áreas anteriormente destinadas à pecuária. Guilherme passou a participar diretamente desse processo em 2012, contribuindo para o planejamento, a gestão e a adoção de novas tecnologias no campo.

Atualmente, as atividades envolvem pecuária, produção de soja, milho e sorgo, confinamento e integração entre lavoura e pecuária. O modelo permite adequar a produção às condições do mercado e às características específicas do clima e do solo do Cone Sul rondoniense.

A atuação de Guilherme também é marcada pela valorização da assistência técnica, da capacitação profissional e do uso de máquinas e tecnologias adaptadas à realidade regional. Para ele, o avanço da agricultura contribui não apenas para o aumento da produção, mas também para a formação de trabalhadores e a criação de novas oportunidades no interior do estado.

Segundo Bruno Bolsonaro Scheid, a experiência de Guilherme amplia a capacidade do projeto de compreender e representar as demandas do setor produtivo.

“Guilherme conhece o agronegócio por vivência, não apenas por discurso. Ele sabe o que representa produzir em Rondônia, gerar empregos, enfrentar dificuldades de infraestrutura e continuar investindo. Sua experiência e sua ligação com o Cone Sul acrescentam muito ao projeto que estamos construindo para o estado”, afirmou Scheid.

Bruno Bolsonaro Scheid defende uma atuação voltada à valorização do agronegócio, ao fortalecimento da segurança pública, ao combate ao crime organizado e à defesa dos interesses de Rondônia em Brasília.

Com a participação de Guilherme Teodoro, o projeto reúne experiência política, conhecimento do setor produtivo e representatividade regional, mantendo alinhamento com as pautas conservadoras defendidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.