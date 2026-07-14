A pedido de Amanda Areval, novo refeitório com cozinha e banheiros começa a ser construído na escola municipal Almirante Tamandaré

A Escola Municipal Cívico-Militar Almirante Tamandaré, uma das maiores e mais antigas unidades de ensino de Vilhena, que atende a quase mil alunos, começou a receber uma das obras mais aguardadas por sua comunidade escolar: a construção de um refeitório novo, amplo e moderno, integrado a uma nova cozinha e bloco de banheiros.

A benfeitoria, orçada em quase R$ 2 milhões, é resultado direto do trabalho contínuo de fiscalização e das vistorias propositivas realizadas pela vereadora Amanda Areval.

Desde que assumiu o mandato, em fevereiro de 2025, a parlamentar identificou que a estrutura da escola necessitava de atenção urgente para garantir o conforto, a higiene, a segurança e uma boa alimentação para as centenas de estudantes.

Após realizar vistorias e conversar com a direção, Amanda acompanhou uma visita do departamento de engenharia da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e, naquele mesmo mês, encaminhou o pedido formal à Prefeitura. “É muito gratificante ver o fruto de nosso trabalho se materializar em benefício de centenas de alunos. Essa é uma obra possível graças à nossa fiscalização e às vistorias propositivas, que visam sempre oferecer soluções em parceria com o Executivo municipal”, destacou Amanda Areval.

O projeto foi elaborado e, no início de 2026, após Indicação Legislativa de autoria da vereadora, a obra foi contratada pela Semed. O acompanhamento de Amanda, no entanto, seguiu em todas as etapas.

Em maio deste ano, ao visitar o canteiro de obras para verificar o início das medições, a parlamentar notou que o projeto original exigia adequações. A vereadora solicitou imediatamente à Semed a ampliação do espaço. O esforço rendeu frutos: a Prefeitura conseguiu garantir o aumento do refeitório sem custos adicionais aos cofres públicos, assegurando que todos os alunos sejam acomodados com a qualidade merecida.

Em junho, o trabalho foi consolidado com a aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 7.511, que destinou o montante exato de R$ 1.893.263,58 para a obra. Com as máquinas já operando no local e as obras a todo vapor, a parlamentar comemorou a conquista que transformará a realidade da escola.

A concretização desse grande projeto também é fruto de um trabalho em conjunto e de muito diálogo. Por isso, a vereadora expressa seus sinceros agradecimentos ao secretário municipal de Educação, Flávio de Jesus, ao seu adjunto, Peterson da Paz, e ao prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro. O empenho e a sensibilidade da gestão municipal e da Semed foram fundamentais para acolher a demanda e viabilizar os recursos necessários, garantindo mais dignidade e excelência na infraestrutura da educação de Vilhena.