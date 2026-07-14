Alunos do Senac Vilhena desenvolvem guia interativo de apoio ao ENEM durante projeto Laboratório de Juventudes

A educação como instrumento de transformação social ganhou mais um importante capítulo no Senac Rondônia.

Os alunos da Turma 2/2026 do curso de Aprendizagem em Serviços Administrativos, da unidade de Vilhena, desenvolveram um Guia Rápido para os Primeiros Passos de Estudo para o ENEM, como resultado das atividades do projeto Laboratório de Juventudes.

O material, disponível gratuitamente em formato digital, reúne informações oficiais sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), estratégias de estudo, dicas de organização e recursos digitais em uma linguagem acessível, prática e voltada à realidade dos jovens que estão se preparando para ingressar no ensino superior. A iniciativa demonstra o protagonismo dos estudantes ao desenvolverem uma ferramenta que pode beneficiar outros jovens da comunidade.

Criado de forma colaborativa, o guia representa um produto educacional que vai além da sala de aula, fortalecendo competências como pesquisa, planejamento, trabalho em equipe, comunicação e responsabilidade social. A proposta do Laboratório de Juventudes incentiva os alunos a identificarem desafios reais da sociedade e construírem soluções capazes de gerar impacto positivo.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/ Instituto Fecomércio, Raniery Araújo Coêlho, iniciativas como essa evidenciam o papel da educação profissional na formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento da sociedade.

“Quando estimulamos nossos jovens a criarem soluções para desafios reais, estamos formando profissionais mais preparados, conscientes e protagonistas de suas próprias trajetórias. O Guia do ENEM é um exemplo de como o conhecimento construído no Senac ultrapassa os muros da instituição e gera benefícios para toda a comunidade, ampliando oportunidades e fortalecendo o acesso à educação.”

A Diretora Regional do Senac Rondônia, Nina Cátia Alexandre Cavalcante, destaca que o projeto reforça a metodologia educacional da instituição, que alia conhecimento técnico, inovação e desenvolvimento de competências socioemocionais.

“O Laboratório de Juventudes proporciona aos nossos alunos experiências que estimulam o pensamento crítico, a criatividade e o protagonismo. Ver esse processo resultar em um material útil, produzido pelos próprios estudantes para apoiar outros jovens, reforça o compromisso do Senac com uma educação inovadora, conectada às necessidades da sociedade e voltada para a transformação de vidas.”

O Guia Rápido para os Primeiros Passos de Estudo para o ENEM está disponível gratuitamente para acesso da comunidade por meio do link: https://cartilha-interativa-enem.my.canva.site/. A expectativa é que o material contribua para ampliar o acesso à informação e incentive mais estudantes a se prepararem para o exame com organização, planejamento e confiança.

Com iniciativas como essa, o Senac Rondônia reafirma seu compromisso com a formação integral dos jovens, promovendo experiências educacionais que estimulam a inovação, o protagonismo estudantil e a construção de soluções que geram impacto positivo para a sociedade.