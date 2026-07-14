Com recursos do Dr. Fernando Máximo, Cabixi avança para zerar fila histórica de cirurgias eletivas

Pacientes de Cabixi que aguardavam por cirurgias eletivas começaram a ser atendidos por meio de um mutirão viabilizado com recursos destinados pelo deputado federal Dr. Fernando Máximo.

Os procedimentos estão sendo realizados em Vilhena e contemplam casos de retirada de vesícula, histerectomia, retirada de ovário, correção de hérnias, tratamento de hemorroidas, entre outras demandas represadas.

Segundo o parlamentar, a iniciativa foi construída em parceria com a Prefeitura de Cabixi e as Secretarias Municipais de Saúde de Cabixi e de Vilhena. A articulação ampliou a oferta de procedimentos e possibilitou o encaminhamento dos pacientes para atendimento especializado, reduzindo o tempo de espera por cirurgias.

“Estamos trabalhando para zerar a fila de cirurgias eletivas de Cabixi. Esse resultado é fruto de uma parceria com o prefeito Silvano Almeida, a secretária municipal de Saúde, Adinair Gomes, e o secretário de Saúde de Vilhena, Wagner Wasczk. O recurso foi destinado e agora está chegando onde realmente faz diferença: ao cidadão que aguardava por atendimento”, afirmou Fernando Máximo.

O prefeito de Cabixi, Silvano Almeida, destacou a importância da iniciativa para o município. “Só temos a agradecer. A população de Cabixi reconhece esse apoio e a parceria que tornou possível a realização dessas cirurgias. É uma ação que traz alívio para muitas famílias”, disse.

A secretária municipal de Saúde de Cabixi, Adinair Gomes, ressaltou os benefícios do trabalho conjunto. “Somos gratos pelo apoio que tem sido dado à saúde de Cabixi. Essa união de esforços está permitindo atender pacientes que aguardavam há muito tempo por esses procedimentos”, afirmou.

Responsável pela execução das cirurgias em Vilhena, o secretário municipal de Saúde, Wagner Wasczk, enfatizou a integração entre os municípios do Cone Sul. “Os municípios da região trabalham de forma unida para atender a população. Muitas vezes, o desafio é garantir recursos para ampliar a oferta de procedimentos. Com esse investimento, conseguimos avançar e realizar cirurgias que aguardavam execução”, declarou.

Fernando Máximo também reconheceu o apoio das lideranças municipais e da Câmara de Vereadores de Cabixi na construção da demanda, destacando os vereadores Cidinho, Imar de Lima, Sebinho, Miltão, Donizete Enfermeiro, Fábio Luz, Roquinho Pedreiro, Tourinho e a vereadora Juciéli de Carli.

A expectativa é que todos os pacientes contemplados sejam atendidos nos próximos dias, permitindo ao município reduzir significativamente a demanda reprimida e ampliar o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos especializados.