Ezequiel Neiva intensifica agenda pelo interior e defende retomada da representatividade do Cone Sul na Câmara Federal

Com o calendário eleitoral de 2026 se aproximando, o deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) tem acelerado a agenda política pelo interior de Rondônia.

Pré-candidato a deputado federal, o parlamentar vem percorrendo diversas regiões do estado em busca de fortalecer sua base, consolidar novas alianças e ampliar o diálogo com lideranças municipais, produtores rurais, empresários e apoiadores.

As visitas têm sido realizadas ao lado do filho, Wiveslando Neiva, que também se apresenta como pré-candidato a deputado estadual. Juntos, eles têm promovido encontros com prefeitos, vereadores, presidentes de associações, lideranças comunitárias e simpatizantes do projeto político que o partido pretende apresentar nas eleições de 2026.

Nos últimos dias, Ezequiel e Wiveslando Neiva passsaram por Nova Mamoré, Vale do Anari, Theobroma, Machadinho do Oeste, Espigão do Oeste, Cacoal, Vilhena, Cerejeiras e Colorado do Oeste. A programação continua neste fim de semana, com agendas confirmadas em Corumbiara, Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste e Cabixi.

Segundo Ezequiel, o momento é de ouvir as demandas da população e construir um projeto voltado ao fortalecimento dos municípios. “Estamos visitando cada região, conversando com as lideranças e ouvindo quem conhece a realidade de cada município. Nosso compromisso é construir uma representação forte em Brasília, capaz de abrir portas e buscar recursos para Rondônia”, afirmou.

Representatividade do Cone Sul

Durante os encontros, um dos principais temas defendidos por Ezequiel Neiva tem sido a necessidade de o Cone Sul voltar a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados. O parlamentar destaca que a região, formada por municípios de grande importância econômica para Rondônia, está há cerca de 15 anos sem um representante federal, situação que, segundo ele, reduz o protagonismo político da região e dificulta a conquista de investimentos estratégicos.

Para Ezequiel, a presença de um deputado federal com forte articulação em Brasília pode fazer diferença na captação de recursos para infraestrutura, saúde, educação, agricultura, assistência social e desenvolvimento regional. “O Cone Sul merece voltar a ter voz em Brasília. Quem conhece a realidade da região sabe das necessidades dos municípios e pode lutar diretamente pelos investimentos que fazem a diferença na vida das pessoas”, defendeu.

Potencial para ampliar investimentos

Ao apresentar sua proposta política, Ezequiel também tem argumentado que um deputado federal bem articulado consegue garantir importantes recursos para Rondônia ao longo do mandato.

Segundo ele, é possível viabilizar aproximadamente R$ 120 milhões por ano em investimentos federais, o que representa algo próximo de R$ 500 milhões durante quatro anos de mandato, beneficiando dezenas de municípios por meio de obras, aquisição de equipamentos, investimentos na agricultura, pavimentação, saúde e educação.