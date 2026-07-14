“No hospital não existe fila de direita ou de esquerda”, diz Bruno Bolsonaro Scheid ao defender foco em resultados e criticar votações no Congresso

O produtor rural e pré-candidato ao Senado pelo PL, Bruno Bolsonaro Scheid, utilizou suas redes sociais para defender que a atuação política deve ser guiada pela busca de soluções para os problemas da população, independentemente de posicionamentos ideológicos.

Em vídeo publicado no Instagram, Scheid afirmou que sua motivação diária é pensar em formas de melhorar a vida das pessoas, embora ressalte manter convicções políticas bem definidas.

“Meu pensamento para a vida pública hoje é único. Eu acordo todo dia pensando como vou melhorar a vida de quem precisa ter a vida melhor. Eu sou ideológico, totalmente ideológico” , declarou.

Na sequência, o pré-candidato argumentou que serviços públicos essenciais não distinguem cidadãos por orientação política e que os recursos públicos devem beneficiar toda a população.

“Na fila do hospital não tem uma fila para quem é de esquerda e outra para quem é de direita. O recurso chega aqui para atender absolutamente todo mundo” , afirmou.

Ao abordar a atuação do Congresso Nacional, Bruno Bolsonaro Scheid passou a criticar o posicionamento de parlamentares de esquerda em diferentes temas debatidos no Legislativo. Segundo ele, projetos relacionados ao endurecimento das leis penais e à segurança jurídica no campo enfrentam resistência desse segmento político.

“Quando os projetos são feitos para punir vagabundo, menor de idade que estupra e mata, quem vota contra? A esquerda” , disse.

O pré-candidato também afirmou que propostas voltadas à proteção da atividade agropecuária e do direito de propriedade encontram oposição no Parlamento.

“Quando você pensa em colocar segurança jurídica para nossos produtores rurais, quem vota contra? A esquerda” , declarou.

Durante a gravação, Scheid voltou a destacar a importância do agronegócio para a economia rondoniense e afirmou que decisões tomadas em Brasília têm impacto direto sobre quem produz no estado.

“Quem vota favorável a pautas que fragilizam o nosso agronegócio, a agricultura familiar e os nossos produtores? Rondônia vive da produção rural” , afirmou.

Na legenda da publicação, o pré-candidato reforçou que considera a melhoria da qualidade de vida da população o principal objetivo da atividade política e destacou que decisões tomadas no Congresso influenciam áreas como saúde, segurança, infraestrutura e economia.

“A vida pública tem um único propósito: melhorar a vida das pessoas. No hospital não existe fila de direita ou de esquerda. Existe gente que precisa de atendimento, e o dinheiro público deve servir a todos” , escreveu.

Bruno Bolsonaro Scheid também defendeu que representantes de Rondônia priorizem políticas voltadas ao desenvolvimento econômico, ao fortalecimento do setor produtivo e à geração de oportunidades.

“Rondônia cresce pela força do seu povo. Do agro ao comércio, da indústria aos pequenos empreendedores. É por isso que acredito que quem representa nosso estado deve defender o desenvolvimento, a segurança e oportunidades para todos” , concluiu.

Ao final da publicação, o pré-candidato convidou os seguidores a participarem do debate, perguntando qual deve ser a principal prioridade de Rondônia nos próximos anos.