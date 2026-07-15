Hildon Chaves e Cirone Deiró promovem encontro com empresários e setor produtivo nesta quinta-feira em Vilhena

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves, e o pré-candidato a vice-governador, Cirone Deiró, cumprem agenda política nesta quinta-feira, 16 de julho, em Vilhena, para participar de um encontro com empresários, profissionais liberais e representantes do setor produtivo.

O evento será realizado às 18h30, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV).

De acordo com o convite divulgado pelos organizadores, a proposta é promover um diálogo aberto com lideranças econômicas e representantes de diversos segmentos da sociedade, permitindo que os participantes apresentem demandas, sugestões e propostas para o desenvolvimento de Rondônia.

A iniciativa faz parte da agenda dos pré-candidatos pelo interior do Estado, com o objetivo de construir um plano de governo a partir da escuta da população e dos setores produtivos.

No material de divulgação, Hildon Chaves destaca que o encontro busca “ouvir Vilhena, dialogar e construir juntos o futuro de Rondônia”, reforçando o convite para que empresários, profissionais liberais e demais interessados participem da reunião.

A expectativa é de que o encontro reúna representantes do comércio, da indústria, do agronegócio, prestadores de serviços, profissionais liberais e lideranças locais, que poderão apresentar suas principais reivindicações e discutir temas relacionados ao desenvolvimento econômico, geração de empregos, infraestrutura, saúde, educação e segurança pública.

A participação é aberta ao público interessado, especialmente aos segmentos ligados ao setor produtivo do Cone Sul de Rondônia.