União e compromisso com Rondônia: Dr. Fernando Máximo destaca fortalecimento do PL para as eleições de 2026

O deputado federal Dr. Fernando Máximo, pré-candidato ao Senado, participou, na manhã desta quarta-feira (15), do encontro promovido pelo Partido Liberal (PL), em Porto Velho.

O evento reuniu pré-candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, senador e governador, além de coordenadores regionais e municipais, para alinhar estratégias e definir as próximas etapas da campanha eleitoral de 2026.

Durante sua participação, Dr. Fernando Máximo destacou que a união será um dos principais pilares do grupo para as eleições e afirmou que o PL em Rondônia segue fortalecido e comprometido com um projeto de desenvolvimento para o Estado.

“Nenhum projeto cresce sozinho. É a união que fortalece o nosso time e nos prepara para os desafios de 2026, afirmou.

A programação incluiu orientações sobre convenção partidária, estrutura de campanha, comunicação eleitoral, aspectos jurídicos, prestação de contas e organização das coordenações regionais. O encontro também contou com a presença do senador Marcos Rogério, pré-candidato ao Governo de Rondônia, que destacou a força da composição do partido para a disputa de 2026. Segundo ele, o PL reúne nomes competitivos para os principais cargos em disputa, incluindo os pré-candidatos ao Senado Dr. Fernando Máximo e Bruno Bolsonaro Scheid.

Presente no encontro, o pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid reafirmou a união da chapa majoritária e destacou que o trabalho conjunto entre os pré-candidatos será fundamental para o projeto do PL nas eleições de 2026.

Ao encerrar sua participação, Dr. Fernando Máximo conclamou os pré-candidatos e coordenadores a manterem o trabalho integrado em todas as regiões do Estado, ressaltando que a união será decisiva para alcançar os objetivos do grupo.

“Tem muito chão pela frente ainda. Não vamos esmorecer, muito pelo contrário. Vamos seguir firmes, trabalhando juntos, porque a luta é grande, mas, com fé em Deus, conseguiremos vencer lá na frente”.