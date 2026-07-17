COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

16ª Edição REVISTA MARISA LINHARES

CASA & DECORAÇÃO

Entreguei a 16ª Edição da Revista Marisa Linhares aos empresários Otávio Foli e Wender Garcia sócios proprietários da CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, e o registro do anunciante foi em um dos diversos e elegantes showrooms da mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia

LEILÃO EM SÃO PAULO

FAMÍLIA POLIZELLO

A empresária Kelly Polizello das lojas CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA em Cacoal, participou com os pais Zezé e Antonio Augusto Polizello da Fazenda Boa Esperança em Rondônia, da 6ª edição do Leilão Sapucaia FF & Convidados nos últimos dias 03, 04 e 05 com o melhor da performance e da genética do Quarto de Milha. O elegante evento aconteceu na Fazenda Sapucaia em Pindamonhangaba/SP

16ª Edição REVISTA MARISA LINHARES

DRA. SANDRA LOPES

Em Cacoal/RO, a renomada Alergologista e Imunologista pediátrica e de adultos, Pediatra e Neonatologista Sandra Lopes recebeu a 16ª Edição da Revista Marisa Linhares e o registro da anunciante foi em sua clínica

CHRIS GORDON

e seu ORA 5

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a advogada Chris Gordon com o esposo advogado Vinícius Pompeu Gordon da Gordon Advocacia, e os filhos Gustavo e Gabriel Gordon, retirou seu maravilhoso GWM ORA 5. A embaixadora de vendas KAUANE ISBRECHT foi a responsável pela venda

VISITA NA GWM DE CACOAL

Registrei Juscelino Bianchini e Luiz Augusto Catanio em um dos vários eventos na concessionária GWM Mega Motors em Cacoal/RO, onde os mesmos são clientes e proprietários de carros da linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado

COLABORADORES CONFRATERNIZAM

FIAT PSV / GWM Mega Motors – CACOAL

Em Cacoal, no último sábado, colaboradores da FIAT PSV do renomado Grupo Gilberto Miranda e da GWM Mega Motors na Capital do Café desfrutaram de almoço de confraternização por alcançarem a meta geral e dos excelentes resultados do pós venda

24 X SEM JUROS

CASA & DECORAÇÃO

Em Cacoal, registrei o empresário Wender Garcia sócio proprietário da mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, em um dos diversos e elegantes showrooms da na CASA & DECORAÇÃO, que está com a imperdível promoção na compra de qualquer produto o valor da etiqueta pode ser parcelado em até 24 X sem juros. Na foto Wender com Nete Ramos e Adriana Lima, que fazem parte da atenciosa equipe de consultoras de vendas, e Elizania Krause