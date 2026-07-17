Dr. Fernando Máximo apresenta projeto para oferecer Mounjaro gratuitamente pelo SUS

O deputado federal Dr. Fernando Máximo (União Brasil-RO) apresentou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3.276/2025, que cria o Programa Mounjaro de Prevenção e Tratamento da Obesidade e do Diabetes Tipo 2 no Sistema Único de Saúde (SUS).

A proposta prevê a oferta gratuita da tirzepatida, princípio ativo do medicamento comercializado como Mounjaro, em todo o território nacional, associada ao acompanhamento médico e multiprofissional para pacientes que atendam aos critérios clínicos definidos pelo Ministério da Saúde.

Dr. Fernando Máximo destaca que a obesidade e o diabetes estão entre os maiores desafios da saúde pública brasileira, afetando milhões de pessoas e aumentando significativamente a demanda por tratamentos de alta complexidade.

“O acesso à saúde não pode ser definido pela condição financeira do paciente. Estamos falando de doenças que podem causar complicações graves, como infarto, AVC, insuficiência renal, amputações e até a morte. Nosso projeto busca garantir que brasileiros de todas as regiões do país tenham acesso a um tratamento moderno, seguro e eficaz”, afirmou o parlamentar.

Além do fornecimento da medicação, o projeto prevê consultas médicas periódicas, acompanhamento nutricional, incentivo à prática de atividades físicas e suporte psicológico, promovendo uma abordagem integral para o controle da obesidade e do diabetes tipo 2.

A proposta ganha ainda mais relevância após a aprovação da tirzepatida pela Anvisa para o tratamento da obesidade. Atualmente, o medicamento já é utilizado no combate ao diabetes tipo 2 e tem apresentado resultados expressivos na redução de peso e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Vilhena como referência para o país

Além da proposta nacional, Dr. Fernando Máximo defende ainda a implantação de projetos-piloto em municípios brasileiros como forma de ampliar o acesso ao tratamento e subsidiar futuras políticas públicas voltadas ao combate da obesidade e do diabetes. Um exemplo é o Programa Emagrecer, desenvolvido no Centro Especializado em Reabilitação (CER), em Vilhena, região do Cone Sul de Rondônia, onde pacientes recebem acompanhamento multiprofissional aliado ao tratamento medicamentoso.

Entre os beneficiados está Márcio Rogério Kavitski, participante do programa, ele já eliminou cerca de 20 quilos e comemora os resultados alcançados. “Minha vida mudou completamente. Estou emagrecendo de forma saudável, com acompanhamento constante da equipe e aplicação do medicamento uma vez por semana. Hoje tenho mais disposição e qualidade de vida. Meu objetivo é chegar aos 90 quilos, e sigo confiante de que vou conseguir”, relatou.

Para Elaine Prestes, diagnosticada com diabetes tipo 2, a ampliação do acesso ao tratamento pode representar uma nova oportunidade para milhares de brasileiros. “Esse medicamento tem ajudado muitas pessoas a recuperarem a saúde e a qualidade de vida. Quando ouvimos falar de um projeto para levar esse tratamento ao SUS, surge uma esperança muito grande para quem convive diariamente com o diabetes”, afirmou.

Já Nil Lima, que enfrenta problemas decorrentes da obesidade, destaca os impactos da condição na rotina. “Atualmente estou com 92 quilos e sinto os efeitos do excesso de peso nos joelhos e na coluna. Muitas pessoas precisam desse tratamento e não conseguem arcar com os custos. Ter acesso pelo SUS pode fazer toda a diferença para quem busca mais saúde e bem-estar”, disse.

“Quando ouvimos histórias como as do Márcio, da Elaine e da Nil, temos a certeza de que estamos no caminho certo. A obesidade e o diabetes não podem ser tratados como uma questão apenas individual, mas como um desafio de saúde pública. Nosso objetivo é levar esse tratamento para todo o Brasil, oferecendo aos pacientes a chance de viver com mais saúde, dignidade e qualidade de vida”, concluiu Dr. Fernando Máximo.