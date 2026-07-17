A assessoria de imprensa do senador Marcos Rogério, pré-candidato ao governo de Rondônia, encaminhou à redação do Extra de Rondônia matéria mostrando levantamento realizado pelo instituto de pesquisa Real Time Big Data.

Leia a matéria completa abaixo:

Rondônia dá o recado: Marcos Rogério e Flávio Bolsonaro lideram pesquisa Real Time Big Data

Rondônia deu mais uma demonstração clara de que quer mudança, firmeza e um projeto alinhado com os valores da maioria da população. A mais recente pesquisa Real Time Big Data coloca os senadores Marcos Rogério e Flávio Bolsonaro, ambos do PL, na liderança das intenções de voto para o Governo do Estado e para a Presidência da República.

Marcos Rogério aparece com 36% no primeiro turno, oito pontos à frente de Adaílton Fúria, que registra 28%. Hildon Chaves tem 13% e Expedito Netto aparece com 10%. O levantamento confirma que Marcos Rogério começa a disputa na frente e se consolida como o principal nome para liderar um novo ciclo de desenvolvimento em Rondônia.

Nos cenários de segundo turno, a força do pré-candidato do PL fica ainda mais evidente. Marcos Rogério aparece numericamente à frente em todas as simulações: tem 44% contra 40% de Fúria, vence Hildon Chaves por 51% a 28% e supera Expedito Netto por 55% a 21%.

Na disputa presidencial, o recado dos rondonienses é ainda mais contundente. Flávio Bolsonaro alcança 58% das intenções de voto, contra 25% de Lula, uma diferença de 33 pontos. Em um eventual segundo turno, Flávio chega a 66%, enquanto o petista registra 24%. São 42 pontos de vantagem.

Os números mostram que existe um movimento forte crescendo em cada município, bairro, distrito e comunidade de Rondônia. É a força de quem acredita em trabalho, segurança, produção, liberdade e respeito ao cidadão. A caminhada está apenas começando, mas o sentimento das ruas já aparece nas pesquisas: Rondônia está com Marcos Rogério e Flávio Bolsonaro.

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores entre os dias 14 e 15 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento presidencial está registrado no TSE sob o número BR-05580/2026.