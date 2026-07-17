Old Ranch realiza “Violada & Forró” com três atrações musicais em Vilhena

O Old Ranch West Music, em Vilhena, será palco, no próximo sábado, 18, de mais uma edição do evento “Violada & Forró”, que promete reunir apreciadores da música sertaneja e do forró em uma noite de entretenimento. A programação terá início às 20h.

Entre as atrações confirmadas estão DJ Panta, Forró Tome + e Junior Nick, que subirão ao palco para apresentar um repertório voltado aos principais sucessos dos gêneros sertanejo e forró, proporcionando uma programação diversificada ao público.

De acordo com a organização, o evento contará com open bar de cervejas Budweiser, Brahma e Skol até as 23h, benefício incluído para os participantes durante o período estabelecido. Os ingressos antecipados estão disponíveis pelo valor de R$ 29,99.

Além da pista, o público também poderá optar pela aquisição de camarotes. Informações sobre reservas e demais detalhes podem ser obtidas por meio do telefone (69) 9 8105-3561.