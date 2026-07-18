Mostra Ensaio Aberto amplia espaço para artistas locais e fortalece cultura em Vilhena

Em um cenário em que muitos artistas independentes ainda encontram dificuldades para divulgar seus trabalhos, a Mostra Ensaio Aberto vem conquistando espaço como uma das principais iniciativas de valorização da produção cultural de Vilhena e do Cone Sul de Rondônia.

O projeto oferece palco para músicos, bandas, poetas e outros artistas da região, aproximando-os do público e incentivando o fortalecimento da cena cultural local.

Mais do que uma sequência de apresentações, o evento tem contribuído para dar visibilidade a novos talentos e também a artistas já consolidados, criando um ambiente de troca de experiências e incentivo à produção autoral.

Na sétima edição, realizada no Shopping Jardins, o público acompanhou apresentações de Alipe Alves, Indi Nunes, Red Filter, Chevy & Os Galácticos e Gabriel Cavalli, além da participação especial do Coral Sicoob Credisul. A diversidade de estilos marcou a programação, reunindo desde rock e música sertaneja até slam e outras manifestações artísticas.

Um dos destaques da noite foi o cantor Alipe Alves, que apresentou seu mais recente trabalho, Acústico no Guaporé, projeto que alia música sertaneja à valorização das paisagens, da cultura e do potencial turístico da região.

Durante o evento, o artista ressaltou a importância da Mostra Ensaio Aberto para quem vive da música e busca oportunidades para apresentar seu trabalho.

“É bacana a proposta do Ensaio Aberto por permitir oportunidade a artistas locais, bandas de vários estilos e gêneros que muitas vezes não têm oportunidade de mostrar o seu trabalho. Hoje vim apresentar um pouco do projeto Acústico no Guaporé. Já gravamos três DVDs, em 2024, 2025 e agora em 2026. O projeto mistura a música sertaneja com a valorização do cenário local e do turismo. O Ensaio Aberto abraça todos os artistas da nossa cidade e da região, proporcionando esse momento para cada cantor, banda ou grupo mostrar um pouco do seu trabalho.”

Além da apresentação musical, Alipe conversou com o público sobre sua trajetória e sobre o novo momento da carreira, reforçando a importância de iniciativas que incentivem a cultura produzida no interior de Rondônia.

A proposta da Mostra Ensaio Aberto é justamente criar um espaço permanente para que artistas independentes possam divulgar seus trabalhos, fortalecer suas carreiras e ampliar o contato com a comunidade. Ao reunir diferentes linguagens e estilos musicais em um mesmo palco, o projeto também contribui para democratizar o acesso à cultura e estimular a formação de público.

A próxima edição já está confirmada e será realizada no dia 16 de agosto, no Parque Ecológico de Vilhena, dando continuidade à proposta de reunir artistas da cidade e da região em mais uma celebração da produção cultural local.