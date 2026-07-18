Recurso destinado por Ezequiel Neiva garante lousas digitais para escolas municipais de Corumbiara

O trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) segue fortalecendo a educação no Cone Sul de Rondônia. Por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado, a Prefeitura de Corumbiara assegurou a aquisição de lousas digitais para todas as escolas da rede municipal de ensino, promovendo mais inovação e qualidade no processo de aprendizagem dos estudantes.

A implantação das lousas digitais representa um avanço para a educação municipal. A tecnologia amplia as possibilidades de ensino, tornando as aulas mais dinâmicas, interativas e atrativas. Além de facilitar o trabalho dos professores, o recurso contribui para o desenvolvimento das habilidades digitais dos alunos, estimulando a participação em sala de aula e acompanhando as transformações da educação contemporânea.

O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou que investir em educação é investir no futuro da população. “Fico muito feliz em contribuir com a modernização das escolas de Corumbiara. Essa conquista é resultado da parceria com o prefeito Leandro Vieira, que tem trabalhado para oferecer uma educação cada vez melhor aos alunos do município. Nosso compromisso é continuar destinando recursos que gerem oportunidades e garantam mais qualidade no ensino para as nossas crianças e jovens”, frisou.

Para o prefeito Leandro Vieira, a parceria com o deputado tem proporcionado importantes avanços para a educação municipal. “Em nome da população de Corumbiara, agradeço ao deputado estadual Ezequiel Neiva pela destinação desta emenda parlamentar, que permitiu modernizar todas as nossas escolas municipais com a aquisição de lousas digitais. Esse investimento irá beneficiar diretamente nossos alunos e professores, oferecendo uma estrutura moderna e eficiente. Nossa população merece o que há de melhor no mercado”, ressaltou.

A iniciativa reforça o compromisso com a valorização da educação pública e o incentivo ao aprendizado por meio da tecnologia. Segundo Ezequiel Neiva, oferecer ferramentas modernas nas salas de aula é uma forma de preparar os estudantes para os desafios do futuro. “A educação precisa acompanhar a evolução da tecnologia. Nosso compromisso é investir na modernização do ensino, proporcionando aos alunos um ambiente de aprendizagem mais inovador, inclusivo e preparado para formar cidadãos com mais conhecimento e oportunidades”, encerrou.