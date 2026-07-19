Bagattoli defende uma direita unida durante lançamento da pré-candidatura de Marcos Rogério no Cone Sul

O lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério (PL) em Vilhena reuniu diversas lideranças políticas.

O encontro é considerado estratégico para o partido que busca, através das regiões, consolidar seu projeto de campanha para chegar ao Governo de Rondônia.

Uma das principais lideranças presentes foi o senador Jaime Bagattoli (PL) que tem, como principal base, o sul do estado.

“O lançamento aqui em Vilhena mostra que sabemos da responsabilidade de representar as demandas de cada região. O Cone Sul é um dos motores do nosso estado e precisa, assim como nas outras regiões, de um olhar atento para a infraestrutura, para o homem do campo e a saúde”, declarou o senador.

Outra liderança presente foi a presidente do PL Mulher Rondônia, Sandra Melo. Para ela, o lançamento em Vilhena é simbólico e mostra a força e a união da direita liderado pelo PL no estado.

“O Cone Sul tem gente trabalhadora e uma grande contribuição para a economia de Rondônia e, por isso, precisa saber que o PL tem projetos para solucionar as demandas aqui da região. Somente uma direita unida e forte pode resgatar Rondônia”, acrescentou a presidente estadual.

O próximo encontro do PL será em Porto Velho, na próxima quarta-feira (22), desta vez, com a Convenção oficial do partido na capital.