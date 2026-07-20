Contas de energia em atraso podem ser negociadas com descontos de até 98% até o fim de julho

Os clientes da Energisa Rondônia que possuem contas de energia em atraso têm até o dia 31 de julho para aproveitar as condições especiais da campanha “Negocia Energisa”.

A iniciativa oferece descontos que podem chegar a 98% sobre o valor da dívida, além da possibilidade de parcelamento em até 36 vezes, conforme o perfil do cliente e o tempo de atraso das faturas.

A campanha é destinada a todos os clientes da distribuidora. As negociações podem ser quitadas à vista ou parceladas, com opções de pagamento via Pix, cartão de débito ou cartão de crédito.

De acordo com Alan Melo, coordenador de Recebíveis da Energisa Rondônia, a reta final da campanha representa uma oportunidade para que os consumidores regularizem sua situação financeira em condições diferenciadas.

“Estamos nos últimos dias da campanha e essa é uma excelente oportunidade para quem deseja colocar as contas em dia. Dependendo do débito, o cliente pode conseguir descontos bastante expressivos e ainda contar com opções de parcelamento que facilitam a negociação. Nossa orientação é que os consumidores não deixem para a última hora e consultem as condições disponíveis antes do encerramento da campanha”, destaca.

A negociação pode ser realizada de forma rápida e sem sair de casa, pelo WhatsApp da assistente virtual Gisa, no número (69) 99358-9673.

Durante o atendimento, o cliente recebe uma simulação das condições disponíveis para o seu caso e pode escolher a opção de pagamento que melhor se encaixa no orçamento.