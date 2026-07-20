Experiência e boas práticas no Canil de Vilhena passam a servir de referência para outros municipios de RO

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), no cuidado e proteção aos animais tem se consolidado como referência na região.

Além dos atendimentos veterinários e ações de resgate, o município vem se destacando pela estrutura oferecida, pelas políticas de bem-estar animal e pelos resultados alcançados, despertando o interesse de outras administrações municipais em conhecer de perto o modelo adotado.

Ao longo deste ano, quase 900 animais já foram atendidos pelo serviço, entre consultas veterinárias, resgates, internações, cirurgias e procedimentos de castração.

Atualmente, o abrigo municipal acolhe e monitora cerca de 350 cães e 150 gatos, garantindo alimentação, acompanhamento veterinário e os cuidados necessários até que possam ser encaminhados para adoção responsável.

O serviço também desempenha um papel essencial no atendimento de animais vítimas de acidentes e de maus-tratos, oferecendo assistência imediata e promovendo a recuperação dos animais resgatados. Mensalmente, o município registra uma média de 120 atendimentos, realizados por meio da Semma, responsável pela gestão do contrato com a empresa Universo Pet, que executa os serviços veterinários e de manejo.

Além da assistência direta aos animais, o trabalho desenvolvido em Vilhena tem chamado a atenção de outros municípios interessados em fortalecer suas próprias políticas públicas voltadas à causa animal. Nos últimos dias, representantes do município de Campo Novo dos Parecis/MT estiveram em Vilhena para conhecer a estrutura, acompanhar o funcionamento do abrigo e entender como são executadas as ações de atendimento, acolhimento e gestão dos serviços.

Para a Prefeitura de Vilhena, compartilhar conhecimento e experiências é uma forma de fortalecer as políticas públicas de proteção animal em toda a região.