Homem é preso após manobras perigosas em motocicleta e confessa furto em Ji-Paraná

Um homem foi preso na tarde do último sábado (18), em Ji-Paraná, após ser flagrado pela Polícia Militar realizando manobras perigosas com uma motocicleta na Rua Rosana Basio Camilo, nas proximidades do bairro Copas Verdes.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição de radiopatrulha realizava patrulhamento quando avistou o condutor fazendo arrancadas bruscas e malabarismos com o veículo em uma via de intenso fluxo de veículos e pedestres. Diante do risco à segurança pública, os policiais realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal e a verificação dos pertences do suspeito, foi encontrada uma mochila contendo diversas peças de roupas novas com etiquetas, um par de tênis novo, vários pares de brincos e outros objetos.

Questionado sobre a origem dos produtos, o homem afirmou inicialmente que os itens não lhe pertenciam, mas, em seguida, confessou que eram provenientes de furto. Segundo a PM, ele chegou a fazer comentários em tom de deboche durante a abordagem e informou não possuir notas fiscais dos produtos.

Na Delegacia de Polícia Civil, o suspeito voltou a confirmar, na presença da autoridade policial, que os objetos eram oriundos de furto. Ele ainda informou que o nome do estabelecimento comercial vítima constava na sacola utilizada para transportar parte dos produtos.

Diante da confissão e das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi apresentado à Polícia Civil para as providências cabíveis.

Além da prisão, a Polícia Militar lavrou os autos de infração de trânsito pelas irregularidades constatadas durante a abordagem, e a motocicleta foi removida ao pátio do Detran.