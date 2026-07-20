Mercado de cannabis acelera expansão e projeta potencial bilionário

A quarta edição da ExpoCannabis Brasil vai reunir setores do agronegócio, ciência, indústria, inovação e experiências internacionais sobre a cannabis e será realizada de 20 a 22 de novembro, em São Paulo.

Segundo a CEO da feira, Larissa Uchida, o evento marca uma nova fase da cannabis no Brasil, impulsionada pelas transformações geradas a partir da regulamentação no ano passado do cultivo de cânhamo industrial para fins medicinais e industriais pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa), após determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“O mercado amadureceu e a feira acompanhou essa transformação. Hoje a ExpoCannabis é um ambiente onde ciência, indústria, inovação e negócios se encontram. Recebemos empresas que enxergam a cannabis como uma plataforma para desenvolver produtos, investir em tecnologia e criar novas cadeias produtivas.”

Segundo levantamento da consultoria Kaya Mind, o mercado nacional de cannabis medicinal movimentou R$ 971 milhões em 2025 e atendeu 873.111 pacientes. Somado aos segmentos de growshops, headshops e marcas, o mercado legal alcançou aproximadamente R$ 1,94 bilhão. Em um cenário de regulamentação mais ampla, a consultoria estima que essa cadeia possa atingir R$ 51 bilhões por ano.

A ExpoCannabis Brasil espera receber entre 45 mil e 50 mil visitantes, consolidando-se como a maior feira de cannabis da América Latina. A feira deve ter 344 estandes, um crescimento de 38% em relação ao ano anterior, sendo que aproximadamente 60% dos espaços já estão comercializados.

Além de representantes da indústria farmacêutica, agronegócio, biotecnologia, universidades, cânhamo industrial, construção civil, medicina veterinária, tecnologia, cosméticos, alimentos, moda, comunicação e serviços especializados, a feira deve ter também a participação institucional da Embrapa, empresa pública de pesquisa que apresentou no ano passado um plano para tornar o Brasil competitivo no mercado mundial de cânhamo em dez anos.

Segundo Uchida, a presença da Embrapa reforça a importância da pesquisa nacional para a construção de uma cadeia produtiva segura, sustentável e baseada em evidências científicas.

A feira também servirá de palco para o intercâmbio de experiências sobre os diferentes modelos regulatórios da cannabis em desenvolvimento ao redor do mundo. As discussões sobre os avanços brasileiros dividirão espaço com apresentações sobre políticas públicas e marcos regulatórios internacionais, com destaque para a experiência pioneira do Uruguai, referência mundial na regulamentação da cannabis, além de outros países que vêm estruturando diferentes modelos de pesquisa, produção e desenvolvimento da cadeia produtiva.