Recursos do senador Bagattoli para usinas de asfalto reduzem custos e aceleram obras de pavimentação

Por muito tempo, garantir a pavimentação de ruas e estradas foi um verdadeiro desafio para a maioria dos municípios do interior de Rondônia. A tarefa era mais desafiadora, sobretudo, para os municípios de menor porte.

Mas uma estratégia, implementada pelo senador Jaime Bagattoli (PL), tem mudado a realidade em duas regiões do estado. A tarefa consiste em garantir recursos para a compra e instalação de usinas de asfalto que passam a ser operadas em forma de consórcio pelas prefeituras de cada região.

CONE SUL

A primeira experiência começou no fim do último ano em Vilhena, onde um recurso de mais de R$ 5,1 milhões do senador se somou a uma parceria da Prefeitura e permitiu a instalação da primeira usina.

O empreendimento vai atender não só Vilhena, mas também os seis municípios que integram o Cone Sul.

“É uma parceria que vai trazer inúmeros benefícios para a infraestrutura da região, como mais rapidez nas obras de asfaltamento e uma redução de custos. Além disso, uma usina de asfalto própria garante que o futuro asfalto seja uniforme e de melhor qualidade”, detalha o senador.

ZONA DA MATA

Já na primeira metade deste ano, Bagattoli anunciou uma segunda usina de asfalto para atender, desta vez, aos municípios da Zona da Mata. O recurso, inclusive, já está na conta da Prefeitura de Alta Floresta d’Oeste, que sediará a instalação.

A usina também funcionará em forma de consórcio operado por nove municípios da região. O recurso foi na ordem de R$ 5,4 milhões e também busca diminuir os altos custos de pavimentação e garantir o desenvolvimento da infraestrutura de toda a Zona da Mata.

“É, sem dúvidas, um investimento histórico que vai diminuir bastante os custos e acelerar as obras de pavimentação nos municípios, como em ruas e estradas. Espero que esse consórcio seja um modelo para o estado e que possamos, no futuro, atender outras regiões de Rondônia”, declarou o senador em reunião com os prefeitos na última semana.

Com o avançar dos trabalhos, Bagattoli já estuda implementar o mesmo modelo, desta vez no Vale do Jamari. Uma usina na região deve atender nove municípios e diminuir um passivo histórico de infraestrutura.