Rosangela Donadon participa de culto em ação de graças pelos cinco anos de pastorado do pastor Maxuel Kaiser em Rolim de Moura

A deputada estadual Rosangela Donadon participou, em Rolim de Moura, do culto em ação de graças em comemoração aos cinco anos de pastorado do pastor Maxuel Kaiser e pela passagem de seu aniversário.

A celebração foi realizada na Assembleia de Deus – Templo Jerusalém e reuniu membros da igreja, lideranças religiosas e convidados em um momento de fé, gratidão e comunhão.

Durante o culto, Rosangela esteve ao lado do pastor Maxuel e de sua esposa, irmã Elizabeth, oportunidade em que parabenizou o casal pela dedicação ao ministério e pelo trabalho desenvolvido junto à comunidade, levando esperança, acolhimento e fortalecimento dos valores cristãos às famílias.

A deputada destacou a importância da atuação das igrejas na promoção da fé e da união entre as pessoas, ressaltando que o serviço prestado pelos líderes religiosos contribui para o fortalecimento da sociedade. “Foi uma alegria participar deste momento tão especial. Parabenizo o pastor Maxuel pelos cinco anos de pastorado e também pelo seu aniversário. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério, concedendo sabedoria, saúde e força para continuar cumprindo essa missão tão importante”, afirmou Rosangela Donadon.

Na oportunidade, a deputada também parabenizou seu representante e assessor em Rolim de Moura, Luiz Tertulia, pelo trabalho que vem desenvolvendo no município. Rosangela destacou sua dedicação, compromisso e atuação junto à população, contribuindo para aproximar o mandato das demandas da comunidade e fortalecer as ações parlamentares na região.

Ao agradecer pelo convite, a deputada reafirmou seu respeito pelo trabalho realizado pelas igrejas e desejou que Deus continue guiando o ministério do pastor Maxuel Kaiser e da irmã Elizabeth, para que sigam levando a Palavra de Deus e servindo à comunidade de Rolim de Moura com dedicação e amor ao próximo.