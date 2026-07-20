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terça-feira, 21 de julho de 2026.

Rosangela Donadon participa de culto em ação de graças pelos cinco anos de pastorado do pastor Maxuel Kaiser em Rolim de Moura

Deputada participou da celebração ao lado de lideranças religiosas e fiéis na Assembleia de Deus – Templo Jerusalém
Rosangela em culto em Rolim de Moura / Foto: Divulgação

A deputada estadual Rosangela Donadon participou, em Rolim de Moura, do culto em ação de graças em comemoração aos cinco anos de pastorado do pastor Maxuel Kaiser e pela passagem de seu aniversário.

A celebração foi realizada na Assembleia de Deus – Templo Jerusalém e reuniu membros da igreja, lideranças religiosas e convidados em um momento de fé, gratidão e comunhão.

Durante o culto, Rosangela esteve ao lado do pastor Maxuel e de sua esposa, irmã Elizabeth, oportunidade em que parabenizou o casal pela dedicação ao ministério e pelo trabalho desenvolvido junto à comunidade, levando esperança, acolhimento e fortalecimento dos valores cristãos às famílias.

A deputada destacou a importância da atuação das igrejas na promoção da fé e da união entre as pessoas, ressaltando que o serviço prestado pelos líderes religiosos contribui para o fortalecimento da sociedade. “Foi uma alegria participar deste momento tão especial. Parabenizo o pastor Maxuel pelos cinco anos de pastorado e também pelo seu aniversário. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério, concedendo sabedoria, saúde e força para continuar cumprindo essa missão tão importante”, afirmou Rosangela Donadon.

Na oportunidade, a deputada também parabenizou seu representante e assessor em Rolim de Moura, Luiz Tertulia, pelo trabalho que vem desenvolvendo no município. Rosangela destacou sua dedicação, compromisso e atuação junto à população, contribuindo para aproximar o mandato das demandas da comunidade e fortalecer as ações parlamentares na região.

Ao agradecer pelo convite, a deputada reafirmou seu respeito pelo trabalho realizado pelas igrejas e desejou que Deus continue guiando o ministério do pastor Maxuel Kaiser e da irmã Elizabeth, para que sigam levando a Palavra de Deus e servindo à comunidade de Rolim de Moura com dedicação e amor ao próximo.

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