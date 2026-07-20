VÍDEO: operação integrada desarticula ponto de tráfico e prende dois suspeitos em Urupá

Uma operação integrada das forças de segurança desarticulou um ponto de comercialização de drogas no município de Urupá, em Rondônia.

A ação foi realizada no âmbito da Operação Integrada Brasil Contra o Crime Organizado e contou com a atuação da Polícia Militar, por meio do 2º BPM, em apoio à Polícia Civil.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, participaram da operação equipes do PATAMO, Canil, Radiopatrulha, Agência de Inteligência do CRP II, Núcleo de Inteligência do 2º BPM e efetivo local. O alvo era uma residência no bairro Sumaúma, monitorada após levantamentos indicarem que o imóvel funcionava como ponto de venda de entorpecentes.

Durante o monitoramento, dois usuários foram abordados logo após deixarem o local. Com eles, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína. Segundo relataram, as drogas haviam sido adquiridas na residência investigada, sendo registrados os respectivos Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

Na sequência, as equipes realizaram a abordagem no imóvel. De acordo com a Polícia Militar, durante a aproximação, dois cães da raça pit bull avançaram contra os policiais, mas a situação foi rapidamente controlada.

Nas buscas, foram apreendidos 33,2 gramas de maconha, distribuídos em uma porção e 16 papelotes, 17 papelotes de cocaína, 13 papelotes e 392 pedras de crack já fracionados para comercialização, além de R$ 540 em dinheiro, uma pistola de airsoft, um rifle de airsoft modelo T4, equipamentos utilizados em sistema de monitoramento por câmeras e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas.

Diante das evidências, dois moradores da residência foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Eles foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Alvorada do Oeste, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, a operação resultou na desarticulação do ponto de venda de entorpecentes, retirando uma quantidade significativa de drogas de circulação e reforçando as ações de combate ao crime organizado na região.

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