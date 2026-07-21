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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – APAE
Fonte: Assessoria
21 de julho de 2026
16:36
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