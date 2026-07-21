PM apreende mais de 30 quilos de maconha e prende suspeito em São Francisco do Guaporé

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (20) após ser flagrado transportando mais de 30 quilos de maconha em um veículo na Avenida Guaporé, em São Francisco do Guaporé.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento quando abordou um Renault Scenic preto estacionado às margens da via, nas proximidades de uma oficina mecânica.

O ocupante do veículo apresentou comportamento suspeito ao desembarcar.

Durante a fiscalização, os policiais localizaram um saco plástico sobre o banco traseiro contendo substância análoga à maconha. Em seguida, o suspeito informou espontaneamente que havia outro volume com a mesma droga no porta-malas, o que foi confirmado pela equipe.

Diante dos fatos, os militares deram voz de prisão ao homem e o conduziram à Delegacia de Polícia Civil. Na unidade policial, ele relatou que havia recebido os dois sacos de um indivíduo conhecido apenas pelo apelido de “Maninho” e que receberia R$ 5 mil para transportar o entorpecente até o município de Cacoal. Segundo o suspeito, o veículo apresentou problemas mecânicos durante o trajeto.

Ao todo, foram apreendidos 30,1 quilos de substância análoga à maconha, além de um aparelho celular. O veículo também foi recolhido e encaminhado à delegacia.

A ocorrência contou com o apoio de policiais da Operação Sufocare Divisas e Fronteiras.