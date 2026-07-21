Postos Mirian promovem celebração em Vilhena e café da manhã em toda rede de rodovias no “Dia do Motorista”

Os Postos Mirian prepararam uma programação especial para celebrar o Dia do Motorista e homenagear São Cristóvão, padroeiro dos motoristas.

A programação começa nesta quinta-feira, 23 de julho, às 19h30, com uma celebração no Posto Mirian de Vilhena, localizado na Avenida Marechal Rondon, saída para Cuiabá.

A missa será realizada exclusivamente na unidade de Vilhena, reunindo motoristas, familiares e a comunidade em um momento de fé, oração e bênçãos para quem enfrenta diariamente as estradas.

As homenagens continuam no sábado, 25 de julho, quando toda a rede de Postos Mirian localizada nas rodovias oferecerá um café da manhã especial em reconhecimento aos profissionais que movimentam o transporte de cargas e passageiros pelo país.

Além da recepção com café da manhã, durante todo o sábado as lojas dos Postos Mirian e o MShop também terão descontos especiais, proporcionando ainda mais vantagens aos clientes.

A iniciativa reforça o reconhecimento e a gratidão dos Postos Mirian aos motoristas, valorizando o trabalho daqueles que contribuem diariamente para o desenvolvimento do Brasil.